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Президент Туркменистана принял председателя правления Dragon Oil – больше подробностей

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В Президентском дворце в Ашхабаде Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Саида Мохаммеда Аль Тайера, председателя правления Dragon Oil.

Президент Туркменистана поприветствовал Аль Тайера в Туркменистане и выразил уверенность, что встречи, которые состоятся в ходе визита, послужат укреплению двустороннего сотрудничества и дружественных отношений между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, в которых на протяжении многих лет наблюдается устойчивый прогресс, основанный на взаимопонимании и доверии.

В свою очередь, Аль Тайер выразил искреннюю благодарность Президенту Туркменистана за гостеприимство. Президент Бердымухамедов подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество между двумя странами осуществляется в рамках Организации Объединенных Наций и других крупных международных организаций, при этом энергетический сектор является одним из основных направлений сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ.

Президент Туркменистана отметил, что ОАЭ обладают богатым опытом в развитии нефтегазовой отрасли, указав на важность положительного опыта сотрудничества с ведущими эмиратскими компаниями в этой сфере.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества и партнерства на ближайшие годы, поскольку увеличение объемов добычи и переработки нефти и газа, а также экспорт энергоресурсов и химической продукции из нефти и газа являются одними из основных задач этого важного для национальной экономики Туркменистана сектора. Одновременно, было подчёркнуто создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Туркменистане, учитывая многолетний опыт Эмиратов и планы Туркменистана по дальнейшему развитию энергетического сектора.

Аль Тайер подчеркнул глубокую заинтересованность Президента Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна и Его Высочества шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая, в укреплении стратегических отношений между двумя дружественными странами, которые постоянно развиваются в различных областях, отражая приверженность руководства обеих стран укреплению сотрудничества и развитию экономических отношений, символизируя новые стратегические горизонты.

Аль Тайер отметил, что “Dragon Oil” сделает все возможное для выполнения своих контрактных обязательств.

В ходе встречи Аль Тайер рассказал об успехах компании Dragon Oil и ее достижениях за 25 лет разработки, добычи и обогащения нефти и газа с использованием лучших современных технологий, указав на заинтересованность руководства ОАЭ в развитии стратегического и инвестиционного партнерства между двумя странами, а также изучение возможностей и потенциалов для сотрудничества в целевых секторах экономики.

Аль Тайер рассказал о стратегических целях компании и будущих планах в области разведки, добычи и операционной деятельности в соответствии с изменениями на мировом нефтяном рынке. Инвестиции в развитие добычи на контрактной площади Челекен превысили 10 миллиардов долларов, а совокупная добыча достигла 447 миллионов баррелей с использованием лучших производственных технологий. Данная практика принесет пользу как правительству Туркменистана, так и правительству Дубая на период до 2035 года.

Аль Тайер особо отметил усилия Dragon Oil по содействию устойчивому развитию. Отмечалось, что данные усилия направлены на достижение целей климатической нейтральности к 2050 году и использование многообещающих возможностей в области устойчивого развития для повышения производительности и сохранения окружающей среды. Также были представлены инициативы компании, направленные на сокращение выбросов на предприятиях. /// nCa, 29 августа 2024 (первоначально опубликовано агентством WAM, 27 августа)

 

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