Всемирная неделя воды 25-29 августа 2024 года, проводится под девизом “Преодолевая границы: вода для мирного и устойчивого будущего”.

На самом деле, нехватка воды во многих странах достигла такого уровня, что мы должны отмечать каждый день как Всемирный день водных ресурсов. — Выбор стоит остро: жизнь или не жизнь.

https://www.worldwaterweek.org/

Ниже опубликована статья, автором которой является Кава Баха, региональный руководитель SMEC в Центральной Азии:

Ежегодно Всемирная неделя воды выступает за сотрудничество между секторами и странами в целях повышения глобальной безопасности и качества водных ресурсов. Тема этого года “Преодолевая границы: вода для мирного и устойчивого будущего” подчеркивает необходимость коллективных усилий для решения самых серьезных проблем, связанных с водой в мире.

Основное внимание на мероприятии в этом году будет уделено экосистемам и устойчивости к изменению климата, а также важности целостных и совместных стратегий в решении водных проблем. Центральная Азия, известная своими обширными ландшафтами и богатым культурным наследием, особенно страдает от этих проблем. Регион испытывает значительные климатические и экологические трудности, которые требуют от инженерного сектора активных и многогранных ответных мер, дополняемых нормативными и политическими мерами со стороны правительств.

В соответствии с Целями Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР), инженерный сектор в Центральной Азии способствует продвижению региона к более устойчивому к изменению климата будущему.

Климатические и экологические проблемы в Центральной Азии

Центральная Азия сталкивается с серьезными климатическими и экологическими проблемами, усугубляемыми глобальным потеплением и повышением температуры. Эти изменения ускорили таяние ледников, которые являются жизненно важными источниками воды для региона. Засушливость в таких районах, как бассейн Аральского моря, от которого страдают 60 миллионов человек, или 81% населения, и возникающие в результате этого пыльные отложения, отложения солей и песчаные бури оказали глубокое воздействие, что привело к серьезным экологическим и социально-экономическим последствиям.

Исторически сложилось так, что регион сталкивался с низким уровнем охраны окружающей среды, о чем свидетельствует накопление бытовых и промышленных отходов и неэффективное использование воды (при затратах в 25 долларов за кубометр в год по сравнению со среднемировым показателем в 19 долларов за кубометр в год). Сельское хозяйство, биоразнообразие и водоснабжение особенно уязвимы, поскольку деградация земель и водных ресурсов влияет на продовольственную безопасность и источники средств к существованию. Утрата биоразнообразия еще больше дестабилизирует экосистемы, в то время как увеличение стока и сокращение притока воды создают риски для людей и дикой природы.

Для решения этих проблем страны Центральной Азии используют двусторонний подход, который начинается с расширения участия в глобальной климатической повестке дня. Важно отметить, что участие местных сообществ в стратегиях и политике по снижению риска бедствий является неотъемлемой частью этих действий. Внедрение экологических, социальных стандартов и стандартов управления (ESG), а также механизмов “зеленого” финансирования будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию в соответствии с ЦУР 13, которая призывает к срочным действиям по борьбе с изменением климата и его последствиями.

Параллельно с расширением участия в климатической повестке дня, внедрение устойчивых к изменению климата методов проектирования и модернизация инфраструктуры продолжат укреплять способность регионов смягчать неблагоприятные экологические и социальные последствия, обеспечивая будущее Центральной Азии.

Водные каналы, восстановленные в рамках проекта IDIP-2 в Казахстане, обеспечат водой 10 000 фермеров на общей площади 113 000 га.

Развитие водного сектора

Модернизация водного сектора является важным шагом на пути к обеспечению поставок чистой воды и устойчивому управлению водными ресурсами в Центральной Азии в соответствии с ЦУР 6. Правительства стран региона руководствуются необходимостью расширения доступа к воде и санитарии в связи с ухудшающимся состоянием многих систем водоснабжения советской эпохи. Устаревающая инфраструктура привела к недостаточной доступности воды для домашних хозяйств. Например, в Казахстане около 51% водопроводных сетей считаются некачественными. Учитывая, что примерно 45% населения проживает в сельской местности и почти 30% экономически активного населения занято в сельском хозяйстве, потребность в улучшении инфраструктуры водоснабжения является особенно острой. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, из 8,5 млн занятых лиц 2 млн работают в сельском хозяйстве.

Для решения этих насущных проблем страны активно предпринимают шаги по совершенствованию систем водоснабжения. Проект Комплексного плана развития водного сектора Казахстана на 2023-2025 годы предусматривает создание научного центра по управлению водными ресурсами. Аналогичным образом, Таджикистан приступил к разработке Национальной программы водоснабжения и санитарии, рассчитанной на период до 2030 года. Эти инициативы имеют жизненно важное значение для улучшения инфраструктуры водоснабжения и обеспечения наилучших методов управления водными ресурсами.

Проект водоснабжения и санитарии Душанбе в Таджикистане направлен на восстановление объектов водоснабжения и канализации для повышения устойчивости к изменению климата и укрепления институционального потенциала ГУП “Душанбеводоканал”. Эта программа обеспечит доступ к питьевой воде для 400 000 жителей Душанбе, улучшит санитарную обстановку в городских районах и сократит потери воды.

Другие страны региона, включая Узбекистан, также встали на путь создания устойчивых к стихийным бедствиям, адаптирующихся к изменению климата и экологически чистых проектов развития. SMEC зарекомендовала себя как надежный партнер на этом пути к обеспечению устойчивости окружающей среды и климата. /// nCa, 26 августа 2024 г.