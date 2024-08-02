Премьер-министр Кыргызстана: С развитием электронной коммерции почтальон снова становится “героем нашего времени”

С развитием электронной коммерции происходит процесс возрождения почтовой связи, и почтальон снова становится героем нашего времени. Об этом заявил Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в режиме видеоконференции в ходе открытия второго международного форума по электронной коммерции, проходившего в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

«Это важное событие собрало здесь ведущих экспертов, предпринимателей, инвесторов и новаторов в области электронной торговли. Хочу отметить, что со стороны Кабинета Министров принимаются меры по развитию этого перспективного вида торговли. О том, что она действительно перспективна, свидетельствуют факты. По данным Insider Intelligence (Инсайдер Интеллидженс), к 2025 году объем розничных продаж электронной коммерции в мире может вырасти на 50%, до 7,3 трлн долларов, что составит 24,5% общего объема розничных продаж. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 4,9 трлн долларов, что составило 19,6% от общего объема розничных продаж. На этом форуме предлагается уникальная возможность изучить и обсудить последние тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются компании в сфере электронной коммерции в Кыргызстане», — отметил Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что цифровизация в стране идет ускоренными темпами, «граждане получают или оформляют необходимые документы за очень короткое время».

«Этот форум станет еще одним важным шагом на пути экономической интеграции. Вместе мы можем создать благоприятную и конкурентоспособную среду для развития электронной коммерции в нашем регионе. Желаю всем продуктивного обсуждения, плодотворных встреч и успешных деловых связей», — заключил Акылбек Жапаров. /// nCa, 2 августа 2024 [первоначально опубликовано на официальном сайте правительства Кыргызстана https://www.gov.kg/ru/post/s/24418-minkab-toragasy-akylbek-zaparov-elektronduk-kommerciyanyn-onugusu-menen-poctalyon-kairadan-zamanybyzdyn-kaarmanyna-ailanat]