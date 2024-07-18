Туркменистан и АБР разрабатывают новый проект по экологизации сельского хозяйства

В Ашхабаде прошла серия консультативных встреч специалистов сферы природопользования с представителями Азиатского банка развития (АБР). Для этого в Ашхабаде побывали специалист по климату Лео Крис Палао, консультант Йоханнес Кунинк. К заключительному совещанию присоединились работники ашхабадского офиса АБР, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Главное темой встречи было обсуждение совместного межведомственного проекта, который будет поддержан АБР на грантовой основе.

Проект будет нацелен на внедрение агроинноваций, экологизацию агропроизводства, цифровизацию водного хозяйства, продвижения ГИС-технологий.

В частности, обсуждалась возможность применения в Туркменистане мультиспектральных сенсоров специальных географическо-информационных систем для наблюдения за процессом вегетации сельскохозяйственных культур, что применяется в Узбекистане и Казахстане.

Следует сказать, что на основе космических снимков в Туркменистане ведётся мониторинг состояния пастбищной растительности, дельт рек, процессов опустынивания и засоления земель, но в растениеводстве подобный мониторинг пока применения не нашёл.

Одним из компонентов проекта будет формирование климатоустойчивого животноводства.

Следует отметить, что представители АБР в рамках визита совершили полевой выезд, чтобы ознакомиться с условиями ведения водного и сельского хозяйства, посетили участок Каракум-реки, берега которой закреплены посадками древесных растений, учебное хозяйство Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А.Ниязова.

Основным объектом внимания нового проекта станут стратегические природные ресурсы – земля и вода, внимание будет уделено бережному и научно обоснованному их использованию.

Одним из целевых направлений проекта станет выявление климатических рисков для сферы АПК, апробация и внедрение адаптационных мер для смягчения последствий аридизации климата для животноводства и растениеводства, сохранения экосистем и генетических ресурсов агробиоразнообразия.

Особое внимание на встречах было уделено воде – её сбережению, распределению, транспортировке ввиду особенностей ведения сельского хозяйства, которые заключаются в наличии раздельных оросительных и коллекторных сетей. Одна часть сетей задействована в орошении полей, другая – выполнят дренажную функцию и уводит от посевов в накопитель Туркменского озера «Altyn asyr». При всей многовекторности и общей заинтересованности сторон поддержать экологизацию АПК на встрече подчёркивалась приоритетность водного вопроса, потому что от данного природного ресурса зависят все остальные сегменты природы, сферы хозяйствования, здоровье и эстетическое благополучие человека.

В ходе встреч прозвучало предложение для мест, где затруднено регулирование паводковых вод, использовать их одномоментно для разового полива посадок бахчевых на песках или овощных в рамках локального земледелия. Хранение таких вод проблематично, поэтому можно в зависимости от водности года расширять посевные площади, возделывая засухоустойчивые культуры, в том числе кормовые.

Докладчики АБР предложили покрывать водные источники солнечными батареями для защиты от излишней инсоляции, оригинальным было предложение устроить их на плавучие платформы-конструкции в целях экономии занимаемого места. Это будет компонентом проекта в области митигации – снижения объёма выбросов парниковых газов. ///nCa, 18 июля 2024 г.