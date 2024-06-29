В Туркменистане идет процесс создания национального органа по упрощению процедур торговли

26 июня 2024 года в здании Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана состоялась встреча Рабочей группы по изучению вопросов создания национального органа по упрощению процедур торговли.

Во встрече приняли участие представители министерств торговли, финансов и экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, таможенной службы, Главной государственной службы «Туркменстандартлары», Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, сообщает Ассоциация «Туркмен Логистика».

Создание рабочей группы и проведение встречи является логическим продолжением присоединения Туркменистана к Рамочному соглашению об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (CPTA). Туркменистан является участником Соглашения с 4 мая 2022 года и с тех пор проводит деятельную работу по реализации CPTA.

В рамках исполнения вытекающих из рекомендаций Министерство торговли было назначено контактным ведомством от Туркменистана по данному Соглашению и активно сотрудничает с министерствами и ведомствами Туркменистана, а также с международными партнерами по развитию, в том числе и с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

С GIZ Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана подписало в марте 2024 г. Меморандум о взаимопонимании касательно регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», одним из направлений которого является сотрудничество национальных комитетов региона Центральной Азии по упрощению процедур торговли. Так, с целью изучения опыта стран в формировании, а также в функционировании такого органа в странах региона, представительная делегация Туркменистана, включавшая также представителя Ассоциации “Туркмен Логистика” приняла участие в работе очередной Региональной встречи НКУПТ стран центральной Азии, которая состоялась в Алматы в мае текущего года, организованной GIZ.

Участники встречи обсудили и определили приоритеты для Рабочей группы и дальнейшие практические шаги на ближайшую перспективу. ///nCa, 29 июня 2024 г.