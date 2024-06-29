Посетите Цветник Турции – Ыспарту – в Сезон Урожая

Ыспарта, известная как «цветник Турции», в последние годы стала популярным направлением экотуризма: гости съезжаются сюда в живописные розовые сады и на лиловые лавандовые поля. Ыспарту стоит посетить ради сладких цветочных ароматов и поразительных чудес природы, а также разнообразных вариантов активного отдыха, замечательной кухни и роскошных садов. Кроме того, Ыспарта частично входит в Озерный край Турции, вошедший в список «50 лучших мест для поездок в 2023 году».

Край роз и лаванды

В Турции Ыспарта служит центром разведения роз: здесь производится 65% мирового объема розового масла. На современных фабриках из местных роз делают и съедобную продукцию, например рахат-лукум и варенье. Также нельзя не упомянуть различные парфюмерно-косметические средства: розовую воду, розовое масло, духи и кремы. Ежегодный сбор урожая роз, проходящий в конце мая–июня, считается праздником как для местных жителей, так и для туристов.

Помимо обилия роз сейчас Ыспарта выделяется еще и выращиванием лаванды. Сегодня плантации в деревне Куюджак района Кечиборлу дают 90% турецкой лаванды. В сушеном или исходном виде ее направляют на производство, где добавляют в кремы, мыло, масла, парфюм и другую продукцию. Лавандовый урожай заготавливают после сбора роз, с конца июля до середины августа.

Яркая звезда Озерного края

Очарование Ыспарты не исчерпывается зарослями роз и лаванды, ведь провинция входит в Озерный край – область средиземноморского бассейна с несколькими озерами. Путешествуя по Ыспарте, вы можете посетить крупнейшее озеро региона Эгирдир и озеро Ковада, расположенное в национальном парке. В районе Эгирдир на берегу одноименного озера находится «медленный город» с тем же названием – восхитительный уголок природы, окруженный знаменитыми яблоневыми садами. Здесь можно пройтись пешком или проехать на велосипеде вокруг озера, а также совершить водную прогулку и отведать свежей рыбы в ресторане на берегу.

На озере Эгирдир есть два острова. Первый называется Джан, здесь нет строений, но часто устраиваются походы и пикники. Второй – Ешиль, на нем находится деревня с деревянными домиками и узкими улочками, а также знаменитая церковь Святого Стефана, почитаемая христианскими паломниками. Помимо озера Эгирдир, в этом районе находится замок Эгирдир, построенный в византийскую эпоху, и мечеть Хызырбей, возведенная 800 лет назад. Уникальная флора и фауна Ковады создает живописную обстановку, и национальный парк, организованный вокруг озера, пользуется популярностью у фотографов, а также любителей природы, прогулок и походов.

Пешие маршруты для соприкосновения с природой и историей

В Озерном крае находятся несколько древних городов, которые особенно приятно посетить, пройдя по туристическим тропам. Тропы Святого Павла и писидийского культурного наследия проложены между археологическими объектами провинции Ыспарта. Тропа Святого Павла, один из самых протяженных пеших маршрутов Турции, начинается в Перге в окрестностях Анталии и проходит через каньон Язылы в деревне Чандыр. Каньон, эта кладовая кислорода, был значим еще в древности: здесь остались храмы и наскальные надписи. Каньон популярен как место для скалолазания, а на реке Гексу часто устраиваются сплавы. Тропа Святого Павла также проходит через древний город Адада, районы Эгирдир и Ялвач, завершаясь в древней Антиохии Писидийской.

Посетив такие святилища, как храмы Траяна, других римских императоров и Зевса Мегистоса-Сераписа в Ададе, вы можете осмотреть другие впечатляющие постройки: храм Августа, римские термы и монументальный фонтан в Антиохии Писидийской, находящейся поблизости от еще одного «медленного города» Ялвач. В Антиохии, где Святой Павел прочитал свою первую проповедь, сведения о которой дошли до наших дней, также находится посвященная ему церковь. Артефакты, обнаруженные в древнем городе, выставляются в музее Ялвача. Кроме того, в Ялваче стоит попробовать традиционные местные блюда: хамурсуз, хлеб со сливочным маслом, тахини и картофельным пюре, а также молочный десерт гюллач.

Писидийская тропа также примечательна и позволяет посетить Ададу и Антиохию в Ыспарте и близлежащие города. Одним из самых впечатляющих пунктов этого направления является древний город Сагалассос. В Сагалассосе, который сейчас находится в в районе Агласун провинции Бурдур, вот уже 1800 лет стоит фонтан Антонина. Кроме того, заслуживают посещения каньон Кепрюлю в Анталии, древний город Сельге, сейчас находящийся в национальном парке, и Термессос, один из наиболее хорошо сохранившихся античных городов на территории Турции. ///nCa, 29 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)