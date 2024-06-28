С Востока на Запад и с Севера на Юг: будущее Евразийского транспортного каркаса

ЕАБР разработал десять системных элементов Концепции Евразийского транспортного каркаса. Целью Концепции является создание и развитие устойчивых, доступных и эффективных транспортных связей для Евразийского пространства. Концепция изложена в докладе, в котором также было проанализировано текущее состояние, даны прогнозные оценки развития пяти ключевых транспортных коридоров в Евразийском регионе, представлены ключевые проекты и инициативы дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса.

Евразийский транспортный каркас – это сеть сопрягающихся широтных и меридиональных международных транспортных коридоров и маршрутов, обеспечивающих внутреннюю и трансконтинентальную связанность стран Евразии. Основу Евразийского транспортного каркаса составляют международные транспортные коридоры на направлениях восток-запад и север–юг протяженностью более 50 тыс. км, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток. Сопряжение коридоров создает эффект синергии, который выражается в росте грузопотоков до 40%.

Алматы, 27 июня 2024 года. ЕАБР проанализировал текущее состояние транспортных артерий стран Евразийского региона и на основании результатов исследования представляет доклад «Евразийский транспортный каркас». Основная цель исследования – разработка нового концептуального взгляда на перспективы развития Евразийского транспортного каркаса, а также обзор основных проектов и инициатив, направленных на повышение транспортной связанности в Евразийском регионе.

Евразийский транспортный каркас – текущее состояние

Источник: ЕАБР.

В состав Евразийского транспортного каркаса входят пять ключевых международных транспортных коридоров – Северный, Центральный и Южный евразийские коридоры, МТК ТРАСЕКА и МТК «Север – Юг», дополненные ответвлениями и региональными маршрутами.

Суммарный объем международных перевозок грузов в 2023 г. по пяти коридорам Евразийского транспортного каркаса аналитики ЕАБР оценивают в размере 260 млн тонн, в том числе 3,6 млн контейнеров. По сравнению с 2013 г. объем международных контейнерных перевозок возрос более чем в 3 раза. Наиболее динамично растут внешнеторговые и транзитные перевозки контейнеров в сообщении с Китаем. С 2013 года число контейнерных поездов из Китая и в Китай через страны ЕАЭС и Центральной Азии выросло в 200 раз.

Рост перевозок связан с ростом торговли, реализацией масштабных инфраструктурных проектов, вводом новых железных и автомобильных дорог, погранпереходов, совершенствованием транспортно-логистической инфраструктуры и созданием эффективных контейнерных сервисов, которые смогли переключить часть грузопотока с морских глубоководных маршрутов на наземные транспортные коммуникации Евразии.

Еще в 2021 г. ЕАБР предложил понятие Евразийского транспортного каркаса, а в настоящем докладе представляет его развернутую концепцию. В ее основе лежит идея о важности стыковки и взаимодополнения евразийских транспортных коридоров, благодаря чему повышается транспортная связанность, снижаются торговые издержки и упрощается доступ на международные рынки – особенно для внутриконтинентальных районов и государств.

Концепция Евразийского транспортного каркаса включает десять системных элементов.

Источник: ЕАБР.

Еще три года назад в своем Докладе «Международный транспортный коридор «Север – Юг»: создание транспортного каркаса Евразии» аналитики ЕАБР оценили в 40% прироста грузопотока эффект сопряжения международных транспортных коридоров. В 2024 году точность данной оценки была полностью подтверждена на примере динамичного развития МТК «Север – Юг» и его сопряжения с коридором ТРАСЕКА.

Развитие Евразийского транспортного каркаса ведет к формированию транспортного перекрестка в Центральной Азии. Развитие мультимодальных транспортных и транзитных коридоров для стран Центральной Азии – безальтернативное решение в силу значительных расстояний между торговыми партнерами. Формирование транспортного перекрестка позволяет увеличить объемы международных, в том числе транзитных, перевозок. По прогнозу ЕАБР объемы перевозок грузов по трем ключевым коридорам, проходящим через Центральную Азию, возрастут к 2030 г. в 1,5 раза до 95 млн тонн. Рост контейнерного трафика прогнозируется еще более существенным – почти на две трети к 2030 г. до 1,7 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

Особое значение Евразийский транспортный каркас имеет для стран Центральной Азии. Улучшение внутрирегиональной экономической связанности ведет к снижению издержек при перевозках между странами вдоль коридора, а также к морским портам.

Заместитель председателя правления – главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров считает: «В настоящее время транспортные издержки для стран, не имеющих выхода к морю, в 1,4 раза выше, чем для прибрежных государств. Даже во времена Великого шелкового пути торговые маршруты в Центральной Азии были преимущественно широтными, то есть на направлении восток–запад. Формирование новых транспортных связей на направлении север – юг является историческим шансом для Центральной Азии. Это возможность стать транспортным перекрестком континента, открыть для себя новые производственные ниши, радикально улучшить условия внешней торговли, особенно с Западной и Южной Азией».

Исследования подтверждают, что Евразийский транспортный каркас позволит сократить дисбалансы в географии торговли на пространстве Евразии. Например, расчеты с использованием гравитационной модели Международного торгового центра показывают, что нереализованный потенциал торговли между Индией и странами Центральной Азии в 2 раза превышает средний за 5 лет фактический объем торговли между ними из-за недостаточной транспортной доступности, неудобства и дороговизны транспортного сообщения.

Улучшение транспортной связанности создает импульс для реализации агропромышленного потенциала. Евразийский регион – одна из мировых житниц. Он сможет обеспечить продовольствием 600 млн человек за счет экспорта агропродукции (доклад ЕАБР «Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона“), однако обязательным условием для этого выступает надлежащее развитие транспортной и логистической инфраструктуры в странах региона.

Чрезвычайно важным является развитие мягкой инфраструктуры Евразийского транспортного каркаса. В частности, развитие комплексных логистических сервисов позволяет перейти от конкуренции коридоров и видов транспорта к их взаимодействию. До 15% транспортных издержек может быть сэкономлено за счет внедрения комплексных мультимодальных логистических технологий.

Эффекты от совершенствования мягкой инфраструктуры сопоставимы с отдачей от развития инфраструктуры физической. В основе совершенствования мягкой инфраструктуры лежит реализация трех принципов – гармонизации, координации и цифровизации. Например, экспорт в странах Центральной Азии может вырасти на 18% при сокращении вдвое времени простоя грузов и транспортных средств на границах. При этом переход на цифровые технологии и транспортно-сопроводительные документы может дать до 4 дней экономии при пересечении границ в ходе международных грузовых перевозок.

Важна роль Евразийского транспортного каркаса и на международном уровне. Наземные евразийские маршруты являются страховкой для глобальных торгово-логистических цепочек в случае сбоев морского судоходства. Так, в период с мая 2021 г. по август 2022 г., когда волатильность на рынке доставки контейнеров морем между Азией и Европой резко усилилась из-за последствий COVID-19, наземные евразийские коридоры обеспечивали перевозку грузов втрое дешевле и втрое быстрее.

Аналитики ЕАБР подчеркивают, что особое внимание должно уделяться «нервным» узлам – пунктам стыковки коридоров и маршрутов, транспортным узлам, погранпереходам и ключевым морским портам. Поэтому непременное условие функционирования и дальнейшего успешного развития Евразийского транспортного каркаса – развитие подходов к транспортным узлам и морским портам, строительство и модернизация погранпереходов, необходимой вспомогательной инфраструктуры, в первую очередь сухих портов и транспортно-логистических центров.

Новые проекты и инициативы развития Евразийского транспортного каркаса

Источник: ЕАБР.

Банк начал создание Обсерватории транспортных проектов Евразийского транспортного каркаса. Она будет представлять собой базу данных проектов строительства, модернизации, реконструкции и развития транспортной инфраструктуры коридоров и маршрутов, входящих в Евразийский транспортный каркас. Базу данных планируется опубликовать в конце 2024 г. и обновлять на регулярной основе.

С учетом ограниченных инвестиционных возможностей большинства развивающихся стран Евразийского региона, особенно со средним или ниже среднего уровнем доходов, важным направлением сотрудничества по развитию транспортных связей в Евразии должно стать увеличение числа проектов, привлекательных для международных банков развития и частных инвесторов, в том числе осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе трансграничного ГЧП.

Подробнее с содержанием доклада «Евразийский транспортный каркас» можно ознакомиться на сайте Банка. Помимо доклада там размещены презентация, одностраничное резюме, видеоматериалы, а также пакет карт и схем Евразийского транспортного каркаса в высоком разрешении.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. ///ЕАБР, 27 июня 2024 г.