Молодежный диалог в Туркменистане: подготовка к Саммиту будущего

Ашхабад, Туркменистан, 26 июня 2024 года – Организация Объединенных Наций в Туркменистане провела динамичный молодежный диалог, посвященный предстоящему Саммиту будущего. Мероприятие, прошедшее в Доме ООН в Ашхабаде, собрало более 70 молодых лидеров, в том числе молодых послов ЦУР, студентов университетов, активистов и лидеров молодежных организаций, которые поделились своими идеями по формированию будущего глобальной повестки дня.

Диалог, модератором которого выступил постоянный координатор ООН Дмитрий Шлапаченко, предоставил молодым людям возможность поделиться своими взглядами на ключевые проблемы, стоящие перед миром, включая изменение климата, устойчивое развитие, миростроительство и цифровую трансформацию. На мероприятии также была представлена новая группа молодых послов ЦУР, что свидетельствует о приверженности Туркменистана вовлечению молодежи в достижение Целей устойчивого развития.

“Саммит будущего – это уникальная возможность для каждого поколения решить проблемы, которые наиболее важны для человечества”, – сказал Шлапаченко. “Ваши голоса, ваши идеи и ваши устремления имеют решающее значение, когда мы сталкиваемся с этими глобальными вызовами. Сегодняшний диалог – это больше, чем просто беседа; это важный шаг в обеспечении того, чтобы взгляды и приоритеты молодежи были включены в глобальную повестку дня”.

В своей вступительной речи он подчеркнул несколько ключевых инициатив, выдвинутых Генеральным секретарем ООН в его докладе “Наша общая повестка дня”, которые легли в основу проекта Пакта о будущем, который будет принят главами государств и правительств на Саммите будущего. Он также подчеркнул, что Глобальный цифровой договор и Декларация для будущих поколений являются важными документами, прилагаемыми к Пакту. Шлапаченко также представил Программу молодых специалистов (YPP), продвигаемую Секретариатом ООН, как прекрасную возможность для молодых талантов присоединиться к Организации Объединенных Наций. Каждая из этих инициатив играет решающую роль в построении более инклюзивного, этичного и основанного на сотрудничестве мира.

Диалог был организован вокруг пяти основных положений Пакта о будущем, представленных главами учреждений ООН, включая РЦПДЦА, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Офис Постоянного координатора. Выступавшие подробно остановились на содержании основных положений и поделились справочной информацией, которая определила содержание Пакта.

После презентаций молодые люди разделились на пять групп и провели мозговой штурм о том, как они могли бы внести свой вклад в реализацию глобальных соглашений, достигнутых на Саммите будущего. Их рекомендации будут обобщены и переданы Правительству Туркменистана.

На мероприятии была подчеркнута важнейшая роль молодежи в формировании более инклюзивной и гибкой системы ООН. В заключение постоянный координатор ООН поблагодарил участников за их участие и приверженность делу, подтвердив, что будущее принадлежит молодежи, и их голоса незаменимы при его формировании.

О Саммите будущего: Саммит будущего, который должен состояться в сентябре 2024 года, направлен на решение наиболее острых глобальных проблем посредством укрепления международного сотрудничества. Он посвящен устойчивому развитию, международному миру и безопасности, науке, технологиям и инновациям, молодежи и будущим поколениям, а также трансформации глобального управления. ///nCa, 28 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ООН в Туркменистане)

Несколько фото с мероприятия: