В Туркменистане с визитом находится министр национальной обороны Турции

В Ашхабаде с рабочим визитом находится министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер. В рамках визита в среду, 26 июня, он был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, а также провел встречу с министром обороны Туркменистана и посетил Академию вооруженных сил Туркменистана.

Президент Туркменистана принял министра национальной обороны Турции

В ходе встречи с министром национальной обороны Турции, глава Туркменистана отметил, что развитие и укрепление стратегического и долгосрочного сотрудничества с Турецкой Республикой выступает неизменным приоритетом в повестке дня внешней политики Туркменистана.

Стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего партнёрства. В настоящее время Турция выступает в числе крупных торгово-экономических партнёров Туркменистана и занимает одну из ведущих позиций во внешнеторговом обороте.

Особо отмечался эффективный характер двустороннего взаимодействия в оборонительной и военной сферах. Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, независимый, постоянно нейтральный Туркменистан неуклонно следует принципам Военной доктрины, носящей сугубо оборонительный характер. В стране создаются все условия для повышения боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и других родов войск.

Туркменские военнослужащие регулярно принимают участие в семинарах, проводимых в Турции, в целях совершенствования профессионализма и изучения передовых методов военного дела.

Также на систематической основе осуществляется обмен опытом по модернизации материально-технической оснащённости Национальной армии и внедрению новых технологий. В этой связи стороны обсудили возможности укрепления взаимодействия в этой сфере.

Встреча с Аркадагом Бердымухамедовым

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

В ходе встречи Аркадаг отметил, что Турция является самым близким братским государством, взаимодействие с которым носит долгосрочный, стратегический характер. Значимое место отводится торгово-экономическому партнерству с Турцией. Примером тому служит активная деятельность турецких компаний и бизнесменов в ключевых отраслях туркменской экономики.

В числе приоритетных векторов сотрудничества стороны выделили топливно-энергетический комплекс, энергетику, транспортно-коммуникационный сектор. Широкие перспективы для совместной работы открывают реализуемые по инициативе Туркменистана региональные проекты, в том числе строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

В продолжение встречи Бердымухамедов подчеркнул, что нейтральный Туркменистан особое значение придаёт дальнейшей модернизации материально-технической базы Национальной армии, повышению уровня боевой подготовки офицеров и солдат.

Турция одно из передовых государств в сфере оборонной промышленности. На протяжении многих лет между двумя странами успешно развивается сотрудничество в военной области. В этой связи обсуждены возможности наращивания взаимодействия в этом направлении. Национальный Лидер туркменского народа подтвердил готовность рассмотреть предложения турецкой стороны.

Встреча с министром обороны Туркменистана

Секретарь Государственного совета безопасности, министр обороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев и его турецкий коллега обсудили вопросы дальнейшего развития отношений, осуществляемых в сфере обороны между двумя странами, в частности активизации сотрудничества по цифровым технологиям.

///nCa, 27 июня 2024 г.