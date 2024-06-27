В Стамбуле пройдёт Международный Театральный Фестиваль Женщин-Драматургов

По мере того, как в современном мире обостряются и усиливаются общечеловеческие противоречия, становится все важнее находить более объективные и продуманные подходы к рассмотрению и решению возникающих проблем. Безусловно, для этих подходов очень важны уникальная женская чуткость и женский взгляд на ситуацию. Раскрыв свою индивидуальность и став эмансипированными, женщины вносят вклад в экономическую, социальную и культурную жизнь, участвуя в ней плечом к плечу с мужчинами, и реализуют свое право на критику и выражение собственного мнения по поводу сложившихся противоречий, что делает женскую драматургию еще более значительным явлением. Именно поэтому растущее число женщин-драматургов рассказывает свои сокровенные истории через театральное искусство, создавая ценные творения. Через них происходит просвещение, запечатлеваются противоречия и предлагаются решения…

На Международном театральном фестивале женщин-драматургов, который организует 16-26 ноября 2024 года Главное управление по государственным театрам Турции, будут собраны выдающиеся постановки пьес со всего мира, написанных исключительно женщинами. Наш фестиваль призван осветить местные и всеобщие вопросы, увиденные глазами женщин-драматургов из разных культур, а также рассказать о точках конфликта и выступить платформой, где решения будут представлены через призму женского восприятия.

«Мы ждем заявки от театров всего мира, в репертуаре которых представлены пьесы, написанные женщинами», – говорит Тамер Карадаглы, генеральный директор и художественный руководитель Главного управления по государственным театрам Турции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Международный театральный фестиваль женщин-драматургов состоится с 16 по 26 ноября 2024 года. Фестиваль пройдет в Стамбуле в Культурном центре имени Ататюрка (AKM) и на сцене Ускюдар Текель. Каждой группе предлагается прислать заполненную форму заявки и видеозапись всего спектакля, а также 10 его фотографий в высоком разрешении через ссылку на такие файлообменные сервисы, как Dropbox, Google Drive и т. д. Заявки со ссылками на сервисы, где установлен лимит хранения файлов, не рассматриваются. Заявки принимаются до 12 августа 2024 года. Число участников коллектива не должно превышать 20 человек (включая актеров, технический и иной персонал). Предпочтение будет отдаваться малым коллективам. Расходы на размещение (проживание и завтрак) оплачиваются Главным управлением по государственным театрам в Стамбуле. Главное управление по государственным театрам ежедневно будет выделять каждому участнику коллектива сумму в турецких лирах, эквивалентную 25 евро, предназначенную для покрытия расходов на питание (за обед и ужин). Просьба обратить внимание на то, что данная сумма выплачивается в первой половине дня, поэтому лица, прибывшие ближе к вечеру, определенная часть суммы подлежит удержанию. Каждой труппе необходимо определить и указать даты прибытия, отъезда и выступлений, а также количество дней, которое коллектив будет проживать в Стамбуле. Даты выступлений будут согласованы на основании этой информации. Ее следует направить незамедлительно после подтверждения заявки. Указания по расселению коллектива в гостиничных номерах также следует направить незамедлительно после подтверждения заявки. Драматурги и режиссеры заселяются в отдельные номера; остальные участники – в двух- и трехместные номера. Каждая труппа присылает на электронный адрес краткое описание своей постановки/пьесы незамедлительно после подтверждения заявки. Каждая труппа привозит с собой национальный флаг и флаг своего театра, а также достаточное количество программок, фотографий (на флеш-накопителе) и рекламных материалов, относящихся к представлению. Паспортные данные и должности участников коллектива должны быть указаны в полном объеме и без ошибок. Ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу гостиницы, возлагается на коллектив; возмещение такого ущерба происходит из средств коллектива или режиссера.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕАТРЕ

Название театра:

Сайт театра:

Страна:

Адрес:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Контактное лицо (с указанием должности):

Краткие сведения о театре (не более 200 слов):

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ

Название спектакля/пьесы:

Драматург:

Режиссер:

Краткое описание постановки (не более 200 слов):

Краткая информация о драматурге (не более 200 слов):

Основной жанр:

Возраст целевой аудитории:

Язык:

Продолжительность и количество действий:

Список исполнителей:

Список участников творческой группы (с указанием должностей):

Число участников коллектива:

Особые требования для постановки (при наличии): Предпочтительные даты выступления: Желаемая площадка/тип площадки: Время, необходимое для:

– Установки декораций:

– Настройки света:

– Настройки звука:

Требуемая площадь игровой части:

– Авансцена:

– Арьерсцена:

Технические характеристики, план сцены и расположения осветительных приборов:

Примечания:

Просим вас прислать заполненную форму заявки, видеозапись всего спектакля, а также 10 его фотографий в высоком разрешении через ссылку на такие файлообменные сервисы, как Dropbox, Google Диск и т. д., направленную на указанный ниже адрес электронной почты. Заявки со ссылками на сервисы, где установлен лимит хранения файлов, не рассматриваются.

Пожалуйста, не меняйте формат формы заявления. Заполненные формы следует отправлять в виде документа Word.

Пожалуйста, заполните форму на английском или на турецком.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Куратор фестиваля: Г-жа Бурджу Боран

Сайт: www.devtiyatro.gov.tr

Адрес электронной почты: istwomenplaywrightsfest@gmail.com

Телефон: +90 312 324 40 94

Адрес: Главное управление по государственным театрам (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü), 06050, Улус, Анкара, Турция

///nCa, 27 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)