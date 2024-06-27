В Стамбуле пройдёт Международный Театральный Фестиваль Женщин-Драматургов

По мере того, как в современном мире обостряются и усиливаются общечеловеческие противоречия, становится все важнее находить более объективные и продуманные подходы к рассмотрению и решению возникающих проблем. Безусловно, для этих подходов очень важны уникальная женская чуткость и женский взгляд на ситуацию. Раскрыв свою индивидуальность и став эмансипированными, женщины вносят вклад в экономическую, социальную и культурную жизнь, участвуя в ней плечом к плечу с мужчинами, и реализуют свое право на критику и выражение собственного мнения по поводу сложившихся противоречий, что делает женскую драматургию еще более значительным явлением. Именно поэтому растущее число женщин-драматургов рассказывает свои сокровенные истории через театральное искусство, создавая ценные творения. Через них происходит просвещение, запечатлеваются противоречия и предлагаются решения…
На Международном театральном фестивале женщин-драматургов, который организует 16-26 ноября 2024 года Главное управление по государственным театрам Турции, будут собраны выдающиеся постановки пьес со всего мира, написанных исключительно женщинами. Наш фестиваль призван осветить местные и всеобщие вопросы, увиденные глазами женщин-драматургов из разных культур, а также рассказать о точках конфликта и выступить платформой, где решения будут представлены через призму женского восприятия.
«Мы ждем заявки от театров всего мира, в репертуаре которых представлены пьесы, написанные женщинами», – говорит Тамер Карадаглы, генеральный директор и художественный руководитель Главного управления по государственным театрам Турции.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
- Международный театральный фестиваль женщин-драматургов состоится с 16 по 26 ноября 2024 года.
- Фестиваль пройдет в Стамбуле в Культурном центре имени Ататюрка (AKM) и на сцене Ускюдар Текель.
- Каждой группе предлагается прислать заполненную форму заявки и видеозапись всего спектакля, а также 10 его фотографий в высоком разрешении через ссылку на такие файлообменные сервисы, как Dropbox, Google Drive и т. д. Заявки со ссылками на сервисы, где установлен лимит хранения файлов, не рассматриваются.
- Заявки принимаются до 12 августа 2024 года.
- Число участников коллектива не должно превышать 20 человек (включая актеров, технический и иной персонал). Предпочтение будет отдаваться малым коллективам.
- Расходы на размещение (проживание и завтрак) оплачиваются Главным управлением по государственным театрам в Стамбуле. Главное управление по государственным театрам ежедневно будет выделять каждому участнику коллектива сумму в турецких лирах, эквивалентную 25 евро, предназначенную для покрытия расходов на питание (за обед и ужин). Просьба обратить внимание на то, что данная сумма выплачивается в первой половине дня, поэтому лица, прибывшие ближе к вечеру, определенная часть суммы подлежит удержанию.
- Каждой труппе необходимо определить и указать даты прибытия, отъезда и выступлений, а также количество дней, которое коллектив будет проживать в Стамбуле. Даты выступлений будут согласованы на основании этой информации. Ее следует направить незамедлительно после подтверждения заявки.
- Указания по расселению коллектива в гостиничных номерах также следует направить незамедлительно после подтверждения заявки.
- Драматурги и режиссеры заселяются в отдельные номера; остальные участники – в двух- и трехместные номера.
- Каждая труппа присылает на электронный адрес краткое описание своей постановки/пьесы незамедлительно после подтверждения заявки.
- Каждая труппа привозит с собой национальный флаг и флаг своего театра, а также достаточное количество программок, фотографий (на флеш-накопителе) и рекламных материалов, относящихся к представлению.
- Паспортные данные и должности участников коллектива должны быть указаны в полном объеме и без ошибок.
- Ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу гостиницы, возлагается на коллектив; возмещение такого ущерба происходит из средств коллектива или режиссера.
ФОРМА ЗАЯВКИ
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕАТРЕ
Название театра:
Сайт театра:
Страна:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Контактное лицо (с указанием должности):
Краткие сведения о театре (не более 200 слов):
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ
Название спектакля/пьесы:
Драматург:
Режиссер:
Краткое описание постановки (не более 200 слов):
Краткая информация о драматурге (не более 200 слов):
Основной жанр:
Возраст целевой аудитории:
Язык:
Продолжительность и количество действий:
Список исполнителей:
Список участников творческой группы (с указанием должностей):
Число участников коллектива:
- Особые требования для постановки (при наличии):
- Предпочтительные даты выступления:
- Желаемая площадка/тип площадки:
- Время, необходимое для:
– Установки декораций:
– Настройки света:
– Настройки звука:
- Требуемая площадь игровой части:
– Авансцена:
– Арьерсцена:
- Технические характеристики, план сцены и расположения осветительных приборов:
Примечания:
- Просим вас прислать заполненную форму заявки, видеозапись всего спектакля, а также 10 его фотографий в высоком разрешении через ссылку на такие файлообменные сервисы, как Dropbox, Google Диск и т. д., направленную на указанный ниже адрес электронной почты. Заявки со ссылками на сервисы, где установлен лимит хранения файлов, не рассматриваются.
- Пожалуйста, не меняйте формат формы заявления. Заполненные формы следует отправлять в виде документа Word.
- Пожалуйста, заполните форму на английском или на турецком.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куратор фестиваля: Г-жа Бурджу Боран
Сайт: www.devtiyatro.gov.tr
Адрес электронной почты: istwomenplaywrightsfest@gmail.com
Телефон: +90 312 324 40 94
Адрес: Главное управление по государственным театрам (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü), 06050, Улус, Анкара, Турция
///nCa, 27 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)