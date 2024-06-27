News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Стамбуле пройдёт Международный Театральный Фестиваль Женщин-Драматургов

В Стамбуле пройдёт Международный Театральный Фестиваль Женщин-Драматургов

By

По мере того, как в современном мире обостряются и усиливаются общечеловеческие противоречия, становится все важнее находить более объективные и продуманные подходы к рассмотрению и решению возникающих проблем. Безусловно, для этих подходов очень важны уникальная женская чуткость и женский взгляд на ситуацию. Раскрыв свою индивидуальность и став эмансипированными, женщины вносят вклад в экономическую, социальную и культурную жизнь, участвуя в ней плечом к плечу с мужчинами, и реализуют свое право на критику и выражение собственного мнения по поводу сложившихся противоречий, что делает женскую драматургию еще более значительным явлением. Именно поэтому растущее число женщин-драматургов рассказывает свои сокровенные истории через театральное искусство, создавая ценные творения. Через них происходит просвещение, запечатлеваются противоречия и предлагаются решения…

На Международном театральном фестивале женщин-драматургов, который организует 16-26 ноября 2024 года Главное управление по государственным театрам Турции, будут собраны выдающиеся постановки пьес со всего мира, написанных исключительно женщинами. Наш фестиваль призван осветить местные и всеобщие вопросы, увиденные глазами женщин-драматургов из разных культур, а также рассказать о точках конфликта и выступить платформой, где решения будут представлены через призму женского восприятия.

«Мы ждем заявки от театров всего мира, в репертуаре которых представлены пьесы, написанные женщинами», – говорит Тамер Карадаглы, генеральный директор и художественный руководитель Главного управления по государственным театрам Турции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

  1. Международный театральный фестиваль женщин-драматургов состоится с 16 по 26 ноября 2024 года.
  2. Фестиваль пройдет в Стамбуле в Культурном центре имени Ататюрка (AKM) и на сцене Ускюдар Текель.
  3. Каждой группе предлагается прислать заполненную форму заявки и видеозапись всего спектакля, а также 10 его фотографий в высоком разрешении через ссылку на такие файлообменные сервисы, как Dropbox, Google Drive и т. д. Заявки со ссылками на сервисы, где установлен лимит хранения файлов, не рассматриваются.
  4. Заявки принимаются до 12 августа 2024 года.
  5. Число участников коллектива не должно превышать 20 человек (включая актеров, технический и иной персонал). Предпочтение будет отдаваться малым коллективам.
  6. Расходы на размещение (проживание и завтрак) оплачиваются Главным управлением по государственным театрам в Стамбуле. Главное управление по государственным театрам ежедневно будет выделять каждому участнику коллектива сумму в турецких лирах, эквивалентную 25 евро, предназначенную для покрытия расходов на питание (за обед и ужин). Просьба обратить внимание на то, что данная сумма выплачивается в первой половине дня, поэтому лица, прибывшие ближе к вечеру, определенная часть суммы подлежит удержанию.
  7.  Каждой труппе необходимо определить и указать даты прибытия, отъезда и выступлений, а также количество дней, которое коллектив будет проживать в Стамбуле. Даты выступлений будут согласованы на основании этой информации. Ее следует направить незамедлительно после подтверждения заявки.
  8.  Указания по расселению коллектива в гостиничных номерах также следует направить незамедлительно после подтверждения заявки.
  9.  Драматурги и режиссеры заселяются в отдельные номера; остальные участники – в двух- и трехместные номера.
  10.  Каждая труппа присылает на электронный адрес краткое описание своей постановки/пьесы незамедлительно после подтверждения заявки.
  11.  Каждая труппа привозит с собой национальный флаг и флаг своего театра, а также достаточное количество программок, фотографий (на флеш-накопителе) и рекламных материалов, относящихся к представлению.
  12. Паспортные данные и должности участников коллектива должны быть указаны в полном объеме и без ошибок.
  13.  Ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу гостиницы, возлагается на коллектив; возмещение такого ущерба происходит из средств коллектива или режиссера.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕАТРЕ

Название театра:

Сайт театра:

Страна:

Адрес:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Контактное лицо (с указанием должности):

Краткие сведения о театре (не более 200 слов):

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ

Название спектакля/пьесы:

Драматург:

Режиссер:

Краткое описание постановки (не более 200 слов):

Краткая информация о драматурге (не более 200 слов):

Основной жанр:

Возраст целевой аудитории:

Язык:

Продолжительность и количество действий:

Список исполнителей:

Список участников творческой группы (с указанием должностей):

Число участников коллектива:

  1. Особые требования для постановки (при наличии):
  2. Предпочтительные даты выступления:
  3. Желаемая площадка/тип площадки:
  4. Время, необходимое для:

– Установки декораций:

– Настройки света:

– Настройки звука:

  1. Требуемая площадь игровой части:

– Авансцена:

– Арьерсцена:

  1. Технические характеристики, план сцены и расположения осветительных приборов:

Примечания:

  • Просим вас прислать заполненную форму заявки, видеозапись всего спектакля, а также 10 его фотографий в высоком разрешении через ссылку на такие файлообменные сервисы, как Dropbox, Google Диск и т. д., направленную на указанный ниже адрес электронной почты. Заявки со ссылками на сервисы, где установлен лимит хранения файлов, не рассматриваются.
  • Пожалуйста, не меняйте формат формы заявления. Заполненные формы следует отправлять в виде документа Word.
  • Пожалуйста, заполните форму на английском или на турецком.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Куратор фестиваля: Г-жа Бурджу Боран

Сайт: www.devtiyatro.gov.tr               

Адрес электронной почты: istwomenplaywrightsfest@gmail.com

Телефон: +90 312 324 40 94

Адрес: Главное управление по государственным театрам (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü), 06050, Улус, Анкара, Турция

///nCa, 27 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

 

 

Related posts:

  1. Туристическая Выставка ITF пройдёт в октябре в Стамбуле
  2. В Международный женский день ООН и партнеры призывают к расширению прав и возможностей женщин и девочек в Туркменистане
  3. ЮНИСЕФ в Туркменистане поздравляет всех женщин, находящихся на передовой борьбы с пандемией в Международный женский день
  4. В Туркменистане проводится международный фестиваль ремесленничества и искусства
  5. Международный Фестиваль TEKNOFEST 2022 приглашает мир
  6. В Авазе стартовал Международный танцевально-фольклорный фестиваль
  7. В Ашхабаде состоится Инклюзивный Спортивный Фестиваль
  8. Роль женщин в организованной преступности в центре внимания на семинаре ОБСЕ для правоохранительных органов стран Центральной Азии
  9. Тренинг ЕБРР для женщин-предпринимателей “Исполнительное лидерство”
  10. РЦПДЦА принимает участие в региональном совещании по расширению участия женщин в процессах миростроительства в Ферганской долине
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan