Озеру Балхаш нужно уделять больше внимания

Комментарий nCa

Озеро Балхаш расположено на юго-востоке Казахстана. Это одно из крупнейших озер в Азии и 15-е по величине в мире.

В бассейн впадают семь рек, главной из которых является Или, приносящая большую часть прибрежного стока; другие, такие как Каратал, несут поверхностный и подземный сток. Река Или питается за счет осадков, в основном весеннего таяния снега, с гор китайского региона Синьцзян.

Площадь озера в настоящее время составляет около 16 400 км2 (6 300 кв. миль). Однако, как и Аральское море, площадь водоема сокращается из-за отвода воды из его источников.

Показатели озера Балхаш

Максимальная длина 605 км (376 миль).

Максимальная ширина на востоке 19 км (12 миль)

На западе 74 км (46 миль)

Площадь поверхности 16 400 км2 (6 300 кв. миль)

Средняя глубина 5,8 м (19 футов)

Максимальная глубина 26 м (85 футов)

Объем воды 100 км3 (24 кубических мили)

Высота над уровнем моря 341,4 м (1120 футов)

С ноября по март – ледниковый период

Западная часть озера состоит из пресной воды, а восточная – из соленой.

Эксперты высказывают обеспокоенность по поводу обмеления озера из-за опустынивания и забора воды для увеличения промышленного производства. Кроме того, последствия изменения климата также могут негативно сказаться на озере и его экосистемах.

Еще в 1910 году площадь озера была значительно больше и составляла 23 464 км2. К 1946 году она сократилась до 15 730 км2.

Площадь озера составляет около 16 400 км2 (2000), что делает его крупнейшим озером в Казахстане. Его поверхность находится на высоте около 340 м над уровнем моря.

Площадь Балхаш-Алакольского бассейна составляет 512 000 км2, а средний сток поверхностных вод – 27,76 км3 в год, из которых 11,5 км3 приходится на Китай. Площадь водосборного бассейна озера составляет около 413 000 км2, из них 15% приходится на северо-запад Синьцзяна в Китае и незначительная часть приходится на горы вдоль кыргызско-казахстанской границы. Таким образом, озеро Балхаш получает 86% притока воды из Балхаш-Алакольского бассейна.

Раньше озеро отличалось богатой фауной, но с 1970 года биоразнообразие начало сокращаться из-за ухудшения качества воды.

Обильные и густые заросли тростника в южной части озера, особенно в дельте реки Или, служили убежищем для птиц и животных. Изменения уровня воды привели к деградации дельты – с 1970 года ее площадь сократилась с 3046 до 1876 км2, сократились водно-болотные угодья и прибрежные леса, в которых обитали птицы и животные.

Освоение земель, применение пестицидов, чрезмерный выпас скота и вырубка лесов также способствовали сокращению биоразнообразия. Из 342 видов позвоночных животных 22 находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Казахстана.

В лесах дельты реки Или обитали редкий каспийский тигр и его добыча – дикий кабан.

Примерно в 1940-х годах в дельту реки Или была завезена канадская ондатра; она быстро акклиматизировалась, питаясь рогозой, и ее отлавливали ради меха – до 1 миллиона особей в год. Однако недавние изменения уровня воды разрушили среду обитания ондатры, что привело к остановке меховой промышленности.

Экономическое значение самого озера заключается главным образом в его рыбной промышленности. Систематическое разведение рыбы началось в 1930 году; в 1952 году ежегодный вылов составлял 20 тысяч тонн, в 1960-е годы он увеличился до 30 тысяч и включал до 70% ценных видов. Однако к 1990-м годам производство сократилось до 6600 тонн в год, а ценных пород осталось всего 49 тонн. Снижение объясняется несколькими факторами, в том числе прекращением программ воспроизводства, браконьерством и снижением уровня и качества воды.

Уменьшение объема воды в озере отчасти объясняется тем, что его основной приток, река Или, обслуживает гидроэлектростанцию в Капшагае и хлопководческую отрасль в китайской провинции Синьцзян. По мере реализации новых гидроэнергетических проектов объем забора воды из реки Или будет увеличиваться.

Есть опасения, что при неконтролируемом ухудшении состояния озера Балхаш, водоем постигнет судьба Аральского моря.

Из 16 существующих озерных систем вокруг озера осталось только пять. Процесс опустынивания затронул около 1/3 территории бассейна. Соленая пыль уносится ветром с высохших территорий, что способствует возникновению пыльных бурь в Азии, повышению засоленности почв и неблагоприятному влиянию на климат.

Другим фактором, влияющим на экологию Или-Балхашского бассейна, являются выбросы, связанные с горнодобывающей и металлургической промышленностью, в основном на Балхашском горно-металлургическом комбинате, которым управляет Казахмыс. В начале 1990-х годов уровень выбросов составлял 280-320 тысяч тонн в год, в результате чего на поверхности озера оседало 76 тонн меди, 68 тонн цинка и 66 тонн свинца. С тех пор выбросы почти удвоились. Пыльные бури также приносят загрязняющие вещества со свалок.

Казахстан пытается обратить вспять негативную тенденцию изменения состояния озер, но эти усилия остаются эпизодическими.

Планируемая атомная электростанция на озере также является источником разногласий.

В 2013 году консалтинговая фирма McKinsey по заказу правительства подготовила модель “зеленого” развития Казахстана. В документе, среди прочего, содержались результаты исследования проблем бассейна реки Балхаш, о чем сообщает CABAR.asia.

“McKinsey подсчитала, что в 2030 году дефицит воды в озере Балхаш составит 1,9 миллиарда кубометров, учитывая существующую ситуацию, которая является катастрофической для озера”, – сказал Булат Есекин, эксперт в области экополитики, климата и водных ресурсов. “Согласно их заявлению, это привело бы к необратимой деградации озера, другими словами, было бы невозможно восстановить экосистему озера, одного из крупнейших на планете”.

По словам Есекина, если сегодня не будут приняты срочные меры, Казахстан столкнется с очередной экологической катастрофой прямо в центре страны со всеми последствиями, которые известны по Аральскому морю: нехваткой воды, истощением земель, увеличением вредных выбросов, миграцией и конфликтами.

Другие исследования показывают, что ключевым препятствием для прекращения расточительного использования воды является фрагментированная система управления.

“Нам также необходим специальный закон об озере Балхаш с юридическим подтверждением критических параметров и стимулов, необходимых для сохранения экосистемы бассейна”, – считает эксперт.

“Экосистема озера Балхаш играет роль главного природного регулятора баланса во всем бассейне реки Балхаш-Алаколь, поддерживая циркуляцию и обмен водой, питательными веществами, энергией и другими жизненно важными природными процессами”, – отмечает Булат Есекин.

Изменение климата усугубляет ситуацию с озером. По мнению ученых, в Центральной Азии климат теплеет быстрее, чем в других регионах мира. Таким образом, проблемы Балхаша с каждым годом будут обостряться и затронут все страны региона.

“Каждая новая нагрузка только усугубит ситуацию”, – сказал Есекин.

АЭС – это новая нагрузка, поскольку станция является крупным потребителем воды и может стать источником сильного теплового загрязнения. Балхаш – не очень глубокое озеро, его средняя глубина составляет шесть метров, и повышение температуры воды может быть критичным для озера.

“Атомная электростанция нуждается в большом количестве воды для теплообмена и охлаждения”, – сказал в беседе с CABAR.asia ученый, пожелавший остаться неизвестным, поскольку тема атомной электростанции в академическом сообществе Казахстана является довольно деликатной. “Забор большого количества воды из озера, безусловно, окажет негативное влияние на баланс Илийско-Балхашского бассейна в целом”.

На скриншоте с earth.google выделен пролив Узын-Арал на Балхаше. Вот что о нем рассказал Булат Есекин: «Мой знакомый, который летел из Астаны в Алматы, рассказывал, что в этом году с высоты самолета уже видно, что озеро разделяется на две части. Поэтому нельзя допускать увеличения нагрузки на экосистему, необходимо снижать уже существующую нагрузку».

Дело в том, что главной водной артерией, питающей Балхаш, является река Или, дельта которой впадает в западную часть озера. Реки Каратал, Агу, Лепсы впадают в восточную часть. Тем не менее, баланс в целом поддерживается за счет перетока воды из западного участка в восточный через Узын-Аральский пролив.

«Строительство АЭС как крупного водопользователя, который будет изымать большие объемы воды из озера, нарушит его равновесное состояние. Это может привести к полной деградации экосистемы Балхаша и уничтожению данной территории как ареала обитания флоры и фауны», — говорит аноним.

«При этом сравнение объемов забора воды для АЭС (63 млн кубометров) с объемами испарения с зеркала озера, придуманное атомными лоббистами, является некорректным, по сути издевательским. Испарение воды — это важная часть природного процесса, поддерживающего равновесие и здоровье бассейна, а забор воды и загрязнения АЭС нарушают их», – поясняет Есекин.

Судьба Балхаша также зависит от действий Китая. Река Или, основной источник воды в озере, берет свое начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики. С каждым годом уровень забора воды из Или растет, поскольку число людей, проживающих в регионе, увеличивается.

«Если сток воды из Китая был 10 лет назад почти 14 кубокилометров, то сейчас он меньше 10 кубокилометров. При этом у нас нет соглашений с КНР по сохранению трансграничного стока», — указывает на проблему Булат Есекин и напоминает, что в истории Балхаша был прецедент, когда китайская сторона чуть не оставила озеро без воды.

Это произошло из-за строительства Капшагайского водохранилища. Оно образовалось в результате перекрытия течения реки Или в Капшагайском ущелье, что позволило построить ГЭС и обеспечить электроэнергией Алматы. Пока водохранилище наполнялось, уровень воды в Балхаше понизился: небольшое соленое озеро Алаколь, расположенное в 8 километрах к югу от Балхаша, с 1972 по 2001 год практически исчезло. Южный участок озера Балхаш потерял до 150 квадратных километров своей поверхности.

Казахстан и Франция изучают возможность проведения совместных исследований на озере Балхаш, сообщает узбекская служба новостей “Daryo”.

В рамках совместного проекта, начатого в прошлом году, был достигнут значительный прогресс благодаря проведению восьми семинаров в Казахстане, в которых приняли участие французские эксперты. Цель состояла в выявлении и решении важнейших проблем в области управления подземными водами.

Предлагается провести комплексное исследование бассейна озера Балхаш с целью разработки модели управления его водными ресурсами. Эта работа предполагает анализ спутниковых изображений и гидрогеологические оценки. Ожидается, что в случае ее реализации Французское агентство по развитию внесет свой вклад в эту исследовательскую инициативу.

Внимание, уделяемое до сих пор Балхашу, несоразмерно c вызовами, с которыми сталкивается озеро. Необходимо сделать больше и как можно скорее. /// nCa, 27 июня 2024 г.