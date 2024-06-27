Махтумкули Фраги и современный Туркменистан – Часть седьмая

Тарик Саиди

“Песни степей Центральной Азии” – это сборник стихотворений Махтумкули Фраги.

Доктор Юсеф Азмун перевел эти стихи на английский язык, а выдающийся британский поэт и писатель Брайан Олдисс перевел их в стихотворной форме.

Одно из стихотворений в этом сборнике называется “Рассвет – это время”. Это очень известное стихотворение, которое также вошло в сборник, изданный в Пакистане Шахмерданом Кулмуради на языке урду.

Вот вступительная строфа этого стихотворения:

Друзья, будьте восприимчивы к рождению новых дней!

– Когда двери монастыря дервишей откроются утром.

– Когда благословения наполняют их первозданным светом

Наступает рассвет – и Истина ясно трубить в охотничий рог.

Как и большинство стихотворений Махтумкули, эта строфа затрагивает читателя калейдоскопическим образом. — Для молодого человека в первые годы обучения в школе эти строки буду означать иное. Эти слова по-другому расценит человек, продолжающий свою профессиональную карьеру, и в преклонном возрасте эти слова обретут иной смысл.

Послание Махтумкули меняет облик туркменского народа как нации — Во времена Махтумкули это был призыв к единству и размышлениям. Во времена обретения Туркменистаном независимости это был призыв к коллективному мужеству и милосердию. Сегодня это послание не позволяет почивать на лаврах и побуждает продолжать двигаться к новым горизонтам.

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Это последняя часть серии, и мы хотели бы немного расширить концепцию целостного подхода, прежде чем завершить ее.

Когда мы говорим, что все связано со всем остальным, мы не имеем в виду жесткую связь между предметами. — В этой связи существует гибкость, и именно это открывает путь к бесконечным возможностям.

Например, алфавиты. В английском языке существует 26 букв, а в арабском – 28. Все они отличаются друг от друга, но все же являются частью единого целого.

Вся творческая работа, вся литература, вся поэзия и проза, все факты и художественная литература, все, что мы пишем и говорим, – все это результат напряженной работы этих 26 или 28 букв.

Если их разделить, они будут просто бессмысленными звуками. При творческом сочетании они превращаются в слова, предложения и целые шедевры.

Чтобы углубиться в эту аналогию, можно сказать, что поэт или автор не делает различий между буквами. Он используют их все, какие-то больше, какие-то меньше, для формирования слов и предложений, передающих идею. При этом он придерживаются целостного подхода. Он признает, что невозможно отбросить или изолировать некоторые буквы и при этом создать шедевр.

Это лишь один из способов объяснить целостный подход правительства Туркменистана ко всей его политике.

Чтобы понять это в контексте, нам нужно помнить, что туркменский народ исторически назывался туркменами-дипломатами. — Индийская и Персидская империи общались друг с другом через туркменских дипломатов. Двое братьев Махтумкули исчезли во время выполнения дипломатического задания от имени Ахмеда шаха Дуррани, основателя современного Афганистана.

Рассматривая внешнюю политику Туркменистана с целостной точки зрения, мы автоматически понимаем суть решения Туркменистана объявить себя страной с постоянным нейтралитетом, и этот статус неоднократно был поддержан мировым сообществом.

Постоянный нейтралитет Туркменистана – это живой организм, который процветает в экосистеме целостного подхода. Одним из таких примеров является Центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, который продолжает успешно предотвращать возникновение любых конфликтных ситуаций в регионе.

В рамках целостного подхода Туркменистан рассматривает экономическую дипломатию, транспортную дипломатию, энергетическую дипломатию, экологическую дипломатию, водную дипломатию, научную и медицинскую дипломатию, а также культурную и спортивную дипломатию как части единого целого. Это создает дополнительные возможности совпадения взглядов в отношениях с дружественными странами, регионами и организациями.

Международная конференция, организованная Министерством иностранных дел Туркменистана 18 февраля 2024 года на тему “Концепция мира Махтумкули Фраги и дипломатия нейтрального Туркменистана”, пролила значительный свет на послание Махтумкули и внешнюю политику Туркменистана.

Открытие комплекса памятников Махтумкули и парка несколько недель назад стало еще одним ярким примером целостного подхода, который проповедовал Махтумкули и которому следует правительство Туркменистана. Статуи великих мыслителей из нескольких стран, установленные в парке, являются доказательством того, что Туркменистан подкрепляет свои слова делами.

В этом году отмечается 300-летие Махтумкули Фраги, и прошло только первое полугодие. Несомненно, во время будущих мероприятий будет представлено еще много информации, имеющей непреходящую ценность.

В конце концов, важно подчеркнуть, что мы – всего лишь глава. Вся книга еще впереди. /// nCa, 26 июня 2024 г. [заключительная часть]