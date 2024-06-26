В Центральную Азию надвигается нашествие саранчи

nCa Report

Узбекистан и Казахстан находятся под прямой угрозой нашествия саранчи, а остальная часть Центральной Азии не должна считать себя в безопасности.

Вот статья, опубликованная Daryo.uz 10 июня 2024 г.:

Цена игнорирования: Узбекистан рискует понести огромные убытки из-за нашествия саранчи

Перед лицом надвигающегося нашествия саранчи Узбекистан находится в состоянии повышенной готовности, особенно в Ромитанском районе близ Газли, вдоль автомагистрали А-380 “Бухара-Хорезм”. Саранча и кузнечики представляют серьезную угрозу сельскому хозяйству в Узбекистане и Центральной Азии. Три вида, включая марокканскую, итальянскую и перелетную саранчу, вызывают особую тревогу.

“К сожалению, прогнозы оправдываются. Если правительство и местные власти продолжат игнорировать ученых, в том числе климатологов, такие надвигающиеся стихийные бедствия могут принести Узбекистану большие убытки. Нам нужно начать прислушиваться к ученым”, – написал Расул Кушербаев, бывший депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса.

По состоянию на апрель 2024 года, вылупление и развитие марокканской саранчи было отмечено во всех странах Кавказа и Центральной Азии (КЦА), сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Вылупление итальянской саранчи наблюдалось в Южном Казахстане к концу апреля, в то время как вылупление мигрирующей саранчи произошло в Краснодарском крае России. С начала кампании 2024 года в странах КЦА было обработано 335 094 гектара, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Если с саранчой не бороться, она может нанести ущерб более чем 25 миллионам гектаров пастбищ и посевов, непосредственно затронув более 20 миллионов человек. Эти насекомые могут пролетать до 100 км в день и повреждать различные культуры и растения, распространенные в Центральной Азии.

Министры сельского хозяйства пяти стран Центральной Азии недавно встретились, чтобы обсудить борьбу с саранчой. Целью встречи было укрепление трансграничного сотрудничества и обмен знаниями, опытом и извлеченными уроками для улучшения борьбы с саранчой и снижения связанных с этим рисков.

Ссылка на статью: https://daryo.uz/en/2024/06/10/cost-of-ignorance-uzbekistan-risks-massive-losses-amid-locust-invasion

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10 июня 2024 года ФАО сообщила, что министры сельского хозяйства стран Центральной Азии совместно обсудили устойчивую борьбу с саранчой.

Министры сельского хозяйства стран Центральной Азии обсудили борьбу с саранчой

7 июня министры сельского хозяйства пяти стран Центральной Азии собрались на виртуальную встречу, чтобы обсудить устойчивую борьбу с саранчой на национальном и региональном уровнях.

Совещание было организовано Казахстаном при содействии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Цель заключалась в укреплении трансграничного и долгосрочного регионального сотрудничества, а также в обмене опытом, знаниями и уроками, извлеченными из противосаранчовых кампаний.

На совещании были обсуждены передовые подходы к укреплению потенциала стран и поддержке превентивного подхода для улучшения борьбы с саранчой и снижения рисков, связанных со вспышками саранчовых. Это, в частности, подразумевает использование систем мониторинга, а именно, Географической информационной системы, разработанной ФАО, а также более эффективную и безопасную борьбу с саранчой на основе передовых технологий, таких как Ультрамалообъемное (УМО) опрыскивание и использование биопестицидов.

По такому случаю представители стран признали положительное влияние на региональное сотрудничество, укрепление потенциала и внедрение передового опыта и новых инструментов «Программы ФАО по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)», при поддержке, оказанной Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Агентством США по международному развитию (АМР США).

Они призвали к еще более тесному сотрудничеству и к активному внедрению и использованию современных методов и технологий для устойчивой борьбы с саранчой. Снижение отрицательного воздействия противосаранчовых обработок на продовольственную безопасность и средства к существованию при ограничении рисков для здоровья человека и окружающей среды является ключом к обеспечению лучшего производства и улучшению окружающей среды.

ФАО также провела двусторонние трансграничные исследования между агентствами по борьбе с саранчой в регионе. С несколькими отчетами о результатах, включая мероприятия по обучению и повышению осведомленности, можно ознакомиться по этой ссылке: https://www.fao.org/locusts-cca/news/en/c/1683205/

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Мы надеемся, что шагов, предпринятых странами региона, будет достаточно, чтобы предотвратить массовое нашествие саранчи, которое почти неизбежно. /// nCa, 26 июня 2024 г.