News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Центральную Азию надвигается нашествие саранчи

В Центральную Азию надвигается нашествие саранчи

By

nCa Report

Узбекистан и Казахстан находятся под прямой угрозой нашествия саранчи, а остальная часть Центральной Азии не должна считать себя в безопасности.

Вот статья, опубликованная Daryo.uz 10 июня 2024 г.:

Цена игнорирования: Узбекистан рискует понести огромные убытки из-за нашествия саранчи

Перед лицом надвигающегося нашествия саранчи Узбекистан находится в состоянии повышенной готовности, особенно в Ромитанском районе близ Газли, вдоль автомагистрали А-380 “Бухара-Хорезм”. Саранча и кузнечики представляют серьезную угрозу сельскому хозяйству в Узбекистане и Центральной Азии. Три вида, включая марокканскую, итальянскую и перелетную саранчу, вызывают особую тревогу.

“К сожалению, прогнозы оправдываются. Если правительство и местные власти продолжат игнорировать ученых, в том числе климатологов, такие надвигающиеся стихийные бедствия могут принести Узбекистану большие убытки. Нам нужно начать прислушиваться к ученым”, – написал Расул Кушербаев, бывший депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса.

По состоянию на апрель 2024 года, вылупление и развитие марокканской саранчи было отмечено во всех странах Кавказа и Центральной Азии (КЦА), сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Вылупление итальянской саранчи наблюдалось в Южном Казахстане к концу апреля, в то время как вылупление мигрирующей саранчи произошло в Краснодарском крае России. С начала кампании 2024 года в странах КЦА было обработано 335 094 гектара, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Если с саранчой не бороться, она может нанести ущерб более чем 25 миллионам гектаров пастбищ и посевов, непосредственно затронув более 20 миллионов человек. Эти насекомые могут пролетать до 100 км в день и повреждать различные культуры и растения, распространенные в Центральной Азии.

Министры сельского хозяйства пяти стран Центральной Азии недавно встретились, чтобы обсудить борьбу с саранчой. Целью встречи было укрепление трансграничного сотрудничества и обмен знаниями, опытом и извлеченными уроками для улучшения борьбы с саранчой и снижения связанных с этим рисков.

Ссылка на статью: https://daryo.uz/en/2024/06/10/cost-of-ignorance-uzbekistan-risks-massive-losses-amid-locust-invasion

* * *

10 июня 2024 года ФАО сообщила, что министры сельского хозяйства стран Центральной Азии совместно обсудили устойчивую борьбу с саранчой.

Министры сельского хозяйства стран Центральной Азии обсудили борьбу с саранчой

7 июня министры сельского хозяйства пяти стран Центральной Азии собрались на виртуальную встречу, чтобы обсудить устойчивую борьбу с саранчой на национальном и региональном уровнях.

Совещание было организовано Казахстаном при содействии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Цель заключалась в укреплении трансграничного и долгосрочного регионального сотрудничества, а также в обмене опытом, знаниями и уроками, извлеченными из противосаранчовых кампаний.

На совещании были обсуждены передовые подходы к укреплению потенциала стран и поддержке превентивного подхода для улучшения борьбы с саранчой и снижения рисков, связанных со вспышками саранчовых. Это, в частности, подразумевает использование систем мониторинга, а именно, Географической информационной системы, разработанной ФАО, а также более эффективную и безопасную борьбу с саранчой на основе передовых технологий, таких как Ультрамалообъемное (УМО) опрыскивание и использование биопестицидов.

По такому случаю представители стран признали положительное влияние на региональное сотрудничество, укрепление потенциала и внедрение передового опыта и новых инструментов «Программы ФАО по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)», при поддержке, оказанной Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Агентством США по международному развитию (АМР США).

Они призвали к еще более тесному сотрудничеству и к активному внедрению и использованию современных методов и технологий для устойчивой борьбы с саранчой. Снижение отрицательного воздействия противосаранчовых обработок на продовольственную безопасность и средства к существованию при ограничении рисков для здоровья человека и окружающей среды является ключом к обеспечению лучшего производства и улучшению окружающей среды.

ФАО также провела двусторонние трансграничные исследования между агентствами по борьбе с саранчой в регионе. С несколькими отчетами о результатах, включая мероприятия по обучению и повышению осведомленности, можно ознакомиться по этой ссылке: https://www.fao.org/locusts-cca/news/en/c/1683205/

* * *

Мы надеемся, что шагов, предпринятых странами региона, будет достаточно, чтобы предотвратить массовое нашествие саранчи, которое почти неизбежно. /// nCa, 26 июня 2024 г.

 

Related posts:

  1. ФАО организовала трансграничное исследование на саранчу между Туркменистаном и Узбекистаном
  2. Новый транспортный коридор, связывающий Центральную Азию, СНГ и Южную Азию, нацелен на активное использование транзитных возможностей Афганистана
  3. Министр иностранных дел Великобритании отправился в Центральную Азию и Монголию – На поддержку суверенитета региона Лондон выделит 50 млн.футов стерлингов
  4. Российские прямые инвестиции в Центральную Азию в 2022 году превысили 3,6 млрд.долл.США
  5. Глава британского форин офиса планирует посетить Центральную Азию
  6. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, объявляющую Центральную Азию зоной мира
  7. США пытаются настроить Центральную Азию на волну антироссийских санкций
  8. Турне делегации Госдепартамента США в Центральную Азию – итоги
  9. ЕБРР заявляет, что российско-украинский конфликт оказывает умеренное влияние на Центральную Азию
  10. Узбекистан обещает обеспечить Центральную Азию аппаратами ИВЛ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan