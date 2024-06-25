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В Узбекистане стартовал Международный молодежный экологический лагерь

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23 июня в Самарканде стартовал Международный экологический лагерь.

В этом году к экоактивистам со всех стран Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана присоединились участники из Азербайджана, Венгрии и Турции, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Организаторами являются Международный общественный фонд «Zamin», Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерство дошкольного и школьного образования, Агентство по делам молодежи, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН (ПРООН) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций (ФАО).

Цель мероприятия — подчеркнуть роль молодежи в борьбе с изменением климата, предоставить молодым экоактивистам возможность для выдвижения своих предложений и инициатив, а также способствовать интеграции молодежного экологического движения в этих регионах.

В рамках лагеря будут организованы семинары, обсуждения с международными экспертами по актуальным темам климатической повестки, а также проработка и обсуждение проектов, которые страны планируют представить на СОР-29, с возможностью участия в них молодых эко-лидеров.

В Самарканде, в Международном университете туризма и культурного наследия “Шёлковый путь” участников ждут активные групповые занятия, воркшопы и обсуждение экологических проектов, в Ташкенте же участники посетят экошколы, Green University, где прослушают лекции ведущих специалистов в области экологии.

В рамках культурной программы мероприятия участники посетили исторические достопримечательности Самарканда – Мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи-Зинда и обсерваторию Улугбека.

Мероприятие продлится до 30 июня. ///nCa, 25 июня 2024 г. (фото – Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана)

 

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