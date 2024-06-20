Наука о верблюдах: в Ашхабаде обсудили опыт различных стран в области верблюдоводства

В Ашхабаде состоялся семинар, посвящённый верблюдоводству при организационной поддержке Министерства сельского хозяйства Туркменистана и МИД страны, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Соорганизатором научного совещания было Субрегиональное представительство Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Семинар стал частью мероприятий, проходящих во всем мире в рамках провозглашённого ООН международного года верблюдовых.

В семинаре, проходившем в гибридном формате, приняли участие онлайн исследователи из Германии, Турции, Монголии, Ирана, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Ильзе Келер-Роллефсон, немецкий учёный в области животноводства, этноветеринарной медицины и парнокопытных, уделила особое внимание Индии, где верблюды верны своей природе – поедают неинтересные другим животным растения и дают молоко, обладающее целебными свойствами.

«Популяции верблюдов в Иране составляет многие тысячи, в стране различные этнические группы практикуют стойловое содержание с предоставлением корма, а также пастбищный выпас, которого придерживаются иранские туркмены, традиционно проживающие в местности под названием «Türkmensähra», – сообщил доктор Абольфазл Шерифян. Здесь содержат и мелкий рогатый скот, производят традиционные кече-кошмы, ставят юрты. Всего в этой местности выпасаются порядка 5200 голов. Производные молока, газированность напитков, полученных от животных в загонах и свободного выпаса, имеют некоторые различия, дело тут не только в корме, но и в методе, культуре приготовления напитков.

Заведующая кафедрой животноводства Института животноводства и кормопроизводства Казахстана Шинар Ахметсадыкова рассказала, что до 2000 верблюдов местной селекции – это одногорбые дромедары породы арвана с исключительными молочными характеристиками, есть двугорбые бактрианы, а также гибриды в трёх поколениях. В стране производятся шубат – национальный молочный продукт, верблюжий сыр, десерты, напитки. В исследованиях местных популяций учитываются генотип и фенотип, изучается обустройство молочных производств, эпизоотехнические условия ареалов разведения, разработана база данных и документация для экспорта животных за границу.

Профессор кафедры зоотехнии Университета Аднана Мендереса, д-р Атакан Кох говорил об особенностях разведения верблюдов в Турции, где небольшое стадо в 1100 голов используется большей частью для культурных и спортивных мероприятий, что отвечает культуре кочевых турков.

Докладчик Батбаатар Байярмагнай из Секретариата Молочной Азии (Улан-Батор, Монголия) рассказал, что в его стране двугорбые бактрианы, как и лошади, обитают в формате кочевого размножения и дикого обитания, популяция колеблется сообразно спросу на верблюжье мясо. В Улан-Баторе создаётся всемирная ассоциация держателей бактрианов, так как выращиваемые в суровом климате животные уникальны генетически и физиологически: и при морозе в минус сорок градусов обильно дают молоко. В Монголии бытует два вида спорта – экзотическое верблюжье поло, а также скачки, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса.

Специалист в области животноводства Рузинбай Тугранбаев из Узбекистана представил схему зависимости кормоёмкости пастбищ, состава растительного разнообразия и прироста живого веса, состояния здоровья молодняка.

Среди докладчиков были видные учёные, ветеринары, зоотехники, производители продукции, а также специалисты верблюдоводческих хозяйств Туркменистана. О необходимости развития отрасли, проведении на научной основе селекции выявленных пяти генеалогических линий породы арвана, приспособленной к природным, климатическим, пастбищным условиям Каракумов, говорил кандидат сельскохозяйственных наук Курбан Сапаров.

О способах ухода за верблюдами в поле сказал зоотехник-животновод Ильмырат Мередов. Касаясь вопросов заготовки грубостебельчатых кормов на зиму, докладчик отметил: «Лучший корм – растения Каракумов, однако подкормка в зимний период чрезвычайно важна, для чего с августа до глубокой осени организуется сбор травянистых и грубостебельчатых растений, а также верблюжьей колючки, запасы которой в стране неисчерпаемы».

Заведующий лабораторией эпизоотологии животных животноводства и ветеринарии Научно-производственного центра Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А.Ниязова Чары Аразов сообщил, что в стране разработаны собственные ветеринарные вакцины и антигены, использующиеся для профилактики бруцеллёза именно верблюдов. В настоящее время отечественные вакцины и универсальный антиген на основе классического и местных штаммов, производятся внутри страны в должном объёме. В целом в процессе производства и внедрения находится шесть препаратов.

Заведующий отделом бактериологии Центральной ветеринарной лаборатории Государственной ветеринарной службы Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности Шохрат Бяшимов отметил, что вакцинация верблюдов производится в тех местах, где когда-то было выявлено распространение ряда болезней, как правило, в культурной зоне. В пределах Каракумов для этого нет необходимости, ибо, если можно так сказать, в пустыне в этом отношении – стерильная обстановка.///nCa, 20 июня 2024 г.