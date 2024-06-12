В Туркменистане отпразднован День России

Во вторник, 11 июня 2024 года, в посольстве Российской Федерации в Туркменистане состоялся торжественный прием, посвященный Дню России.

День России является национальным праздником Российской Федерации и знаменует собой принятие Декларации о государственном суверенитете. Знаменательная дата отмечается ежегодно с 12 июня 1992 года.

Правительство Туркменистана на этом мероприятии представлял вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

На торжестве в российском посольстве присутствовали главы и представители дипломатических миссий и международных организаций, базирующихся в Ашхабаде, друзья и партнеры России, известные общественные деятели и средства массовой информации.

Ниже приводим текст речи посла И.К. Волынкина по случаю празднования Дня России (зачитана Антоном Заниным, старшим советником Посольства):

Уважаемый Рашид Овезгельдыевич,

Уважаемые главы дипломатических миссий и представительств международных организаций!

Дорогие гости! Дорогие друзья!

Искренне рад видеть вас на торжественном приеме по случаю главного государственного праздника нашей страны – Дня России, который является символом народного единства, преемственности поколений и духовного возрождения.

В новых геополитических реалиях национальный праздник приобретает для нас особое значение. Россия сделала осознанный, суверенный выбор в пользу строительства справедливого мироустройства, отстаивания своих национальных интересов и традиционных ценностей. Это решение понравилось не всем. Поэтому сейчас мы особенно остро осознаём, насколько важна неизменная сплочённость нашего общества, твёрдая решимость встать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества.

День России знаменует неразрывность многовековой истории, нашу преданность своей стране, тёплое, душевное отношение к любимой Родине и гордость за ее достижения. Наш народ внёс огромный вклад в прогресс современной цивилизации. Россия подарила миру выдающихся ученых и инженеров, полководцев и политических деятелей, писателей и поэтов, художников и композиторов. Мы ценим прошлое и с надеждой смотрим в будущее: грядущие поколения россиян, без сомнения, станут достойными наследниками и продолжат славные свершения предков.

Из года в год Российская Федерация подтверждает и укрепляет свой статус одного из важнейших игроков на международной арене и является опорой для тех, кто уважает примат международного права, кто готов на практике следовать прозрачным и коллегиальным подходам к решению актуальных проблем современности.

Приверженность общепринятым устоям, общая история, учет интересов друг друга стали фундаментом для стратегического характера сотрудничества между Российской Федерацией и Туркменистаном. Хочу отметить, что сложившиеся традиции дружбы и взаимной поддержки прошли испытание временем и служат надежной основой для успешного продвижения двусторонней повестки. В немалой степени этому способствуют доверительные и теплые отношения между Президентами наших стран Владимиром Владимировичем Путиным и Сердаром Гурбангулыевичем Бердымухамедовым.

Хотелось бы также подчеркнуть неоценимый вклад Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в укрепление атмосферы подлинного партнерства между нашими государствами.

Дружеские отношения способствуют поступательному наращиванию двустороннего экономического взаимодействия как на государственном уровне, так и среди бизнес-сообществ, а культурно-гуманитарная повестка постоянно пополняется новыми и интересными проектами. В этой связи хотел бы выразить особую признательность руководству Туркменистана и его гражданам за бережное отношение и интерес к русскому языку и культуре.

С удовлетворением продолжаем отмечать совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым глобальным и региональным проблемам, решимость углублять сотрудничество во внешнеполитической сфере, в том числе в вопросах обеспечения безопасности в регионе и в мире в целом. Российская Федерация высоко ценит нейтральный статус Туркменистана, ориентированный на обеспечение устойчивого глобального развития и достижение компромиссов между странами.

Убежден, что мы разделяем общие ценности и идеалы и сообща продолжим двигаться к новым горизонтам.

Желаю Вам Рашид Овезгельдыевич и всем присутствующим, соотечественникам и друзьям России крепкого здоровья и благополучия!

С праздником, с Днем России! ///nCa, 12 июня 2024 г.

Несколько фотографий с торжества: