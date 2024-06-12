Аркадаг Бердымухамедов встретился с Президентом Кореи Юн Сок Ёлем – Президент Туркменистана подарил корейскому лидеру щенков алабая

11 июня во второй день визита в Туркменистан, Президент Кореи Юн Сок Ёль встретился с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Приветствуя Президента Кореи, Аркадаг отметил, что Туркменистан видит в Республике Корея доброго друга и надёжного делового партнёра, с которым намерен и впредь развивать продуктивное сотрудничество, обладающее внушительным потенциалом, оптимальная реализация которого отвечает общим интересам.

Бердымухамедов подчеркнул, что претворяя в жизнь комплексную преобразовательную стратегию, ориентированную на коренную модернизацию и индустриализацию нацио­нальной экономики, Туркменистан делает ставку на внедрение передовых технологий, инноваций и лучшего зарубежного опыта. Это открывает самые благоприятные возможности для наращивания эффективного туркмено-корейского взаимодействия, придания ему нового конкретного наполнения с учётом современных реалий.

Президент Юн Сок Ёль подтвердил неизменную заинтересованность Республики Корея в многоплановом сотрудничестве с Туркменистаном.

Туркменистан является важным партнёром Республики Корея, и достигнутые в Ашхабаде договорённости позволяют конкретизировать ключевые векторы успешной совместной работы с расчётом на перспективу, заявил он.

Затем встреча продолжилась в формате рабочего совещания с участием членов делегаций двух стран.

Стороны обменялись мнениями относительно сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул успешность многолетнего партнерства Туркменистана со всемирно известными корейскими компаниями, которые работают в таких секторах экономики Туркменистана, как нефтегазовый и транспортный комплексы. Примеры сотрудничества – строительство полимерного завода в Киянлы и завода по сероочистке газа на крупнейшем месторождении Галкыныш.

Как подчеркнул Аркадаг, Туркменистан, занимающий одно из ведущих мест в мире по запасам «голубого топлива», нацелен не только на увеличение его добычи и диверсификацию экспортных поставок, но и на наращивание переработки сырья, формирование высокотехнологичной производственной инфраструктуры, в том числе газохимической отрасли.

Это обуславливает огромные возможности для сотрудничества с корейскими и в целом с зарубежными компаниями, реализации новых совместных инвестиционных проектов с применением передовых разработок и высоких экологически чистых технологий.

Что касается сферы транспорта, то, как известно, Туркменистан инициировал стратегию возрождения в новых исторических условиях Великого Шёлкового пути. Здесь имеются широкие перспективы для эффективного сложения усилий по созданию трансконтинентальных транспортных коридоров, соединяющих Азию и Европу по направлениям Север–Юг и Восток–Запад.

Также, в транспортном секторе Туркменистан и Корея наработали большой опыт в области поставок автомобильной техники. В этой сфере давним партнёром Туркменистана является компания «Hyundai».

В свою очередь, Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что Корея стремится к дальнейшей активизации многолетнего партнёрства с Туркменистаном и готова предоставить для этих целей весь свой опыт и технологический потенциал.

В ряду других актуальных направлений партнёрства – градостроение, внедрение инновационных цифровых технологий, культурно-гуманитарная область, экология и охрана окружающей среды.

В завершение встречи Нацио­нальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразили уверенность, что межгосударственные отношения, опирающиеся на давние традиции дружбы, принципы взаимоуважения, доверия и обоюдную добрую волю, будут и впредь развиваться по восходящей линии, и все совместные планы будут успешно претворены в жизнь.

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Для супруги Президента Республики Корея Ким Кон-Хи была организована культурная программа. Вместе с супругой Аркадага Огулгерек Бердымухамедовой они осмотрели выставку, представляющую культурное наследие туркменского народа.

Здесь были продемонстрированы прекрасные ковры ручной работы, произведения декоративно-прикладного и изобразительного искусства, ювелирные украшения, образцы рукоделия, в том числе искусные вышивки, а также музейные ценности. Также состоялся показ женской моды.

Огулгерек Бердымухамедова подарила Ким Кон-Хи платье в туркменском национальном стиле.

По окончании двусторонней встречи к своим супругам, осматривающим экспозицию, присоединились Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

В знак туркмено-корейской дружбы Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты от имени Президента Туркменистана подарил Президенту Республики Корея двух щенков алабая.

///nCa, 12 июня 2024 г. (фото – Yonhap/TDH/официальный вебсайт Президента Кореи)