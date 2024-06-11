Корейская компания Hyundai Engineering и Туркменистан подписали соглашения на реализацию газовых проектов

10 июня корейская компания Hyundai Engineering подписала с Туркменистаном два документа по реализации в стране крупных инфраструктурных проектов в газовой отрасли. Эти сделки стали частью пакета соглашений, подписанного по итогам переговоров на высшем уровне между президентами Кореи и Туркменистана в Ашхабаде.

В их числе:



– Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) о реализации необходимых мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы;

– Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» между Государственным концерном «Türkmengaz» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) на проектирование, строительство «с условием возведения с полной готовностью» скважин, объектов подготовки товарного газа мощностью производства 10 миллиардов кубометров в год и его приобретение.

На церемонии подписания документов присутствовали Президент Юн Сок Ёль и Президент Сердар Бердымухамедов, а также генеральный директор Hyundai Engineering Хон Хён Сон и председатель правления Госконцерна «Туркменгаз» Максат Бабаев.

«4-й этап разработки газового месторождения Галкыныш — это проект, выбранный правительством Туркменистана в качестве наивысшего приоритета и предусматривающий разработку 30 газовых скважин на газовом месторождении Галкыныш, расположенном примерно в 350 км к юго-востоку от столицы Ашхабада. Он включает в себя строительство завода по переработке природного газа и вспомогательных объектов мощностью переработки 10 миллиардов кубических метров газа в год», – сообщает пресс-служба Hyundai Engineering

«Подписав это базовое соглашение, Hyundai Engineering стала на шаг ближе к заключению контракта на проектирование/закупку/строительство (EPC), который включает также базовые услуги по проектированию (FEED)», – комментируют в компании.

Кроме того, компания Hyundai Engineering подписала Соглашение о сотрудничестве с Государственным концерном Туркменистана «Туркменхимия» по второму этапу проекта нормализации работы полимерного завода в Киянлы.

Документ подписали Хон Хён Сон, генеральный директор Hyundai Engineering, и Доврангельды Сапбаев, председатель ГК «Туркменхимия».

Полимерный завод в Киянлы, расположенный примерно в 500 км к северо-западу от столицы Ашхабада, был сдан в эксплуатацию в 2018 году. По сообщениям туркменских сми, на заводе в настоящее время проводятся ремонтные работы.

Завод построил консорциум компаний Hyundai Engineering совместно с LX International Corporation и TOYO Engineering Corporation. Комплекс рассчитан на производство 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи тонн полипропилена в год. Стоимость проекта составляла 3,4 миллиарда долларов США.

Hyundai Engineering уже проводит технический аудит на заводе в рамках первого этапа проекта и планирует в течение года начать проект восстановления (2 этап) по результатам технического аудита. После завершения проекта восстановления будет реализован проект по эксплуатации/техническому обслуживанию (3 этап). Проект также предусматривает обучение операторов и разработка руководства по эксплуатации.

В рамках этого соглашения о сотрудничестве Hyundai Engineering рассчитывает заключить основной контракт на 2-й этап проекта нормализации полимерного завода в Киянлы и получить проект на эксплуатацию и техническое обслуживание (3-й этап).

Компания Hyundai Engineering впервые вышла на туркменский рынок, выиграв в 2009 году контракт на строительство завода по сероочистке на месторождении Галкыныш стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

В истории деятельности компании в Туркменистане – также строительство технологических установок на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. ///nCa, 11 июня 2024 г. (фото – официальный вебсайт Президента Кореи)