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Катар присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта

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Государство Катар объявило о своем присоединении к Группе друзей устойчивого транспорта, созданной 6 июля 2022 года по инициативе Туркменистана. Первое министерское совещание Группы было созвано в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 16 апреля 2024 года.

Общая информация

Группа друзей устойчивого транспорта (GFST) была создана 6 июля 2022 года Постоянным Представительством Туркменистана при Организации Объединённых Наций и служит неформальной платформой для поддержания широкого многостороннего диалога по продвижению безопасных, недорогих, доступных и устойчивых транспортных систем для всех в поддержку устойчивого экономического роста, повышения социального благосостояния людей и расширения международного сотрудничества и торговли между странами.

Сегодня к Группе присоединились более 15 стран, в частности, соавторы резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 72/212 от 20 декабря 2017 года, 75/313 от 29 июля 2021 года, 78/148 от 19 декабря 2023 года, озаглавленных «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», и 77/286 от 16 мая 2023 года «Всемирный день устойчивого транспорта».

Участие в Группе друзей устойчивого транспорта не влечет за собой никаких финансовых, юридических или каких-либо иных обязательств и направлено на консолидацию усилий в рамках Десятилетия устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций (2026-2035 годы).

Первое министерское совещание Группы состоялось в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 16 апреля 2024 года.

В Итоговой декларации, принятой в ходе Министерской встречи[1] , подтверждены следующие формат и методы работы Группы друзей:

  • Группа друзей носит неформальный, открытый характер, и, соответственно, ее состав регулярно обновляется по мере того, как государства-члены Организации Объединенных Наций, наблюдатели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и структуры Организации Объединенных Наций заявляют о своей готовности и заинтересованности в присоединении к ней;
  • Группа друзей выполняет свои функции при поддержке своего Секретариата, Консультативного совета и других структур, которые могут быть инициированы и согласованы ее членами;
  • Группа друзей будет собираться регулярно, не реже одного или двух раз в год, на уровне послов в Нью-Йорке. Внеочередные заседания могут созываться для обсуждения конкретных вопросов по просьбе его членов;
  • Группа друзей проводит регулярные встречи на уровне министров в заранее согласованное время и в заранее согласованном месте;
  • Координацию деятельности Группы друзей будут осуществлять два сопредседателя (Туркменистан и любая страна-член, желающая стать сопредседателем) в течение одного года, и по истечении этого срока будет соблюдаться принцип географической ротации для передачи координации.

Группа продолжает реализовывать следующие задачи:

  • содействовать обмену мнениями относительно выполнения конкретных рекомендаций и руководящих принципов Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому транспорту;
  • Содействие реализации Повестки дня на период до 2030 года и Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, уделяя особое внимание вопросам устойчивого транспорта;
  • содействовать многостороннему диалогу в целях подготовки и выполнения плана осуществления Десятилетия устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций на 10-летний период, начинающийся 1 января 2026 года, в сотрудничестве с Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата и региональными экономическими комиссиями Организации Объединенных Наций в консультации с государствами — членами Организации Объединенных Наций; специализированными учреждениями, фондами, программами и учреждениями Организации Объединенных Наций, а также другими межправительственными организациями, неправительственными организациями и соответствующими заинтересованными сторонами;
  • Поддержка деятельности ООН в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Новой программы развития городов в отношении «зеленого» транспорта, устойчивой мобильности и низкоуглеродных городов будущего;
  • Продвижение эффективных учебных программ в области транспортной политики, разработка первого всеобъемлющего руководства по транспортной дипломатии;
  • Содействие инновационным механизмам инвестирования в развитие транспортной инфраструктуры;
  • Организация глобальных и региональных мероприятий по наиболее актуальным вопросам управления цепочками поставок.

Примечание: Страны и международные организации могут присоединиться к Группе друзей устойчивого транспорта, направив дипломатические ноты или письма о намерениях (либо присоединившись по следующей ссылке https://bit.ly/GoFST_MEMBERSHIP ).

[1] Документ A/78/881 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Список стран и организаций, присоединившихся к Группе друзей устойчивого транспорта

Страны

  • Азербайджан;
  • Ангола;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Джибути;
  • Кыргызстан;
  • Китай;
  • Лаосская ДНР;
  • Марокко;
  • Никарагуа;
  • Российская Федерация;
  • Сальвадор;
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Турция;
  • Узбекистан.

Организации

Канцелярия Специального посланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения Его Превосходительства г-на Жана Тодта.

///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 10 июня 2024 г.

 

 

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