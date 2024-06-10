ПРООН оказала поддержку Аппарату Омбудсмена Туркменистана в разработке Заявления о соответствии для аккредитации в ГАНПЗУ

29 мая 2024 года Омбудсмен Туркменистана направил Заявление о соответствии деятельности Аппарата Омбудсмена Парижским принципам (Заявление о соответствии) в Подкомитет по аккредитации (ПКА) Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ).

Заявление о соответствии было подготовлено в рамках проекта: «Повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана», реализуемого ПРООН совместно с Аппаратом Омбудсмена в Туркменистане.

28 марта 2024 года Секретариат ГАНПЗУ запланировал аккредитацию Аппарата Омбудсмена на вторую сессию ПКА, которая состоится с 14 по 18 октября 2024 года. Диалог Омбудсмена с Подкомитетом будет основываться на представленном Заявлении о соответствии, которое разрабатывалось более двух месяцев и описывает прогресс в работе Аппарата Омбудсмена с момента его создания в 2017 году.

В данном уникальном процессе аккредитации, основанном на экспертном оценивании, ГАНПЗУ гарантирует соответствие отдельных национальных правозащитных учреждений международно признанным стандартам – Парижским принципам для обеспечения их независимости, плюрализма и подотчетности.///nCa, 10 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)