ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана повышают навыки медицинских работников в области кислородной терапии в педиатрии

Ашхабад, 7 июня 2024 г. – С 1 по 7 июня 2024 года медицинские специалисты отделений интенсивной терапии прошли обучение по детской оксигенотерапии для клинической практики, проведенное ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности в Научно-клиническом центре здоровья матери и ребенка в Ашхабаде.

Медицинский кислород – жизненно необходимое лечение, не имеющее аналогов, применяемое для лечения как острых, так и хронических респираторных заболеваний, в том числе пневмонии. Он необходим при хирургических операциях, травмах, неотложных вмешательствах, интенсивной терапии, а также для лечения беременных женщин с акушерскими осложнениями, а также новорожденных и детей с респираторной недостаточностью. Доступ к качественному медицинскому кислороду необходим для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и достижения семи из девяти задач Цели в области устойчивого развития 3 «Хорошее здоровье и благополучие».

В результате обучения у медицинских работников появится больше возможностей назначать детям подходящую кислородную терапию путем диагностики, доставки и подачи кислорода пациенту.

«В области кислородной терапии важно постоянное профессиональное развитие, поскольку критические ситуации требуют от медицинского специалиста высокого уровня навыков правильного назначения и использования кислорода в качестве лечения. Я рад видеть большой интерес и вовлеченность участников во время тренинга в Туркменистане». – рассказал Дмитрий Санковец, консультант ЮНИСЕФ и руководитель учебного центра Национального научно-практического центра «Мать и дитя» из Беларуси.

Представительство ЮНИСЕФ в Туркменистане поддерживает внедрение кислородных решений в учреждениях здравоохранения матери и ребенка, включая доступ к поставкам основных продуктов, связанных с кислородом, установку инновационных установок по производству кислорода и наращивание потенциала медицинских работников для оказания интенсивной помощи новорожденным и детям. ///nCa, 7 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)