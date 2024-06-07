Узбекистан и Турция углубляют всеобъемлющее стратегическое партнерство – сформировали портфель инвестпроектов на 10 млрд.долл.США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали 6 июня в Анкаре Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

5-6 июня глава Узбекистана посетил Турцию с официальным визитом, на полях которого состоялось несколько мероприятий с участием президентов двух стран.

Так, под председательством Мирзиёева и Эрдогана состоялось третье заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

Стороны констатировали, что за последние годы товарооборот между Турцией и Узбекистаном увеличился в 1,5 раза, количество совместных предприятий – в 2 раза, объем турецких инвестиций в узбекскую экономику – в 2,5 раза.

Между крупными городами двух стран осуществляются 90 авиарейсов в неделю, а поток туристов из Турции вырос в 3 раза.

Главы государств поставили задачу в кратчайшие сроки увеличить объемы двустороннего товарооборота до 5 миллиардов долларов.

Стороны обсудили конкретные шаги, которые могут быть предприняты в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, культура, образование и оборонная промышленность.

Сегодня в Узбекистане такими ведущими турецкими компаниями, как «Cengiz Holding», «Aksa Energy», «Çalık Holding», «Akay Inşaat», «Anadolu Group», «Özgüven», «Eczacıbaşı Holding» успешно реализуются более 100 проектов. В рамках визита сформирован портфель новых инвестиционных проектов на 10 миллиардов долларов.

Для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества решено усилить промышленную кооперацию, углубить локализацию производства товаров с высокой добавленной стоимостью и совместно выходить на рынки третьих стран.

Стороны также подчеркнули необходимость снижения таможенных тарифов в рамках Соглашения о преференциальной торговле, открытия торгового представительства Узбекистана в Стамбуле.

Глава Узбекистана отметил востребованность внедрения передового турецкого опыта и механизмов государственно-частного партнерства, расширения взаимодействия в области сельского и водного хозяйства, цифровизации здравоохранения и создания медицинских кластеров.

Еще одним важным направлением сотрудничества определено повышение транспортно-логистического потенциала двух стран, в том числе за счет эффективного использования возможностей Срединного коридора.

По итогам заседания правительствам поручено разработать и утвердить совместную «дорожную карту» по реализации принятых решений.

Президенты провели первое заседание Делового Совета

6 июня в городе Анкаре под председательством Президента Шавката Мирзиёева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось первое заседание узбекско-турецкого Делового совета.

С узбекской стороны в совете участвовали «Global Textile», «ProCab», «Agromir Group», «ERIELL Group», «Akfa Holding», «Murad Buildings», «SAG», «BMB Holding», «Uzbekistan Hydrogen».

Турецкую сторону представляли такие холдинговые компании, как «Çalık», «Cengiz», «Acibadem», «Eczacıbaşı», «Anadolu Group», «Aksa Energy», «Zorlu», «Kalyon», «Onur Group» и другие.

В ходе заседания достигнута договоренность о создании Узбекско-турецкого промышленного кластера, который станет индустриальной зоной в Узбекистане и локомотивом практического взаимодействия двух стран.

Особое внимание Президент Узбекистана уделил развитию механизмов государственно-частного партнерства, на принципах которого планируется реализация совместных проектов на сумму более 3 миллиардов долларов.

В качестве еще одного приоритета обозначено сотрудничество в горнодобывающей промышленности. С крупными турецкими горно-геологическими компаниями уже начаты практические работы по изучению и добыче полезных ископаемых.

В свою очередь, Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция стремится к дальнейшему укреплению взаимовыгодных отношений с Узбекистаном во всех сферах. Он подчеркнул наличие большого потенциала для наращивания прямого сотрудничества между деловыми кругами.

Мирзиёев награжден высшей наградой Турции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев награжден «Орденом Турецкой Республики». Высшую государственную награду главе Узбекистана вручил Президент Эрдоган.

«Своим исключительным руководством Вы продемонстрировали искреннюю волю к укреплению уз дружбы и братства между нами, что открыло путь к тому прекрасному уровню, на котором находятся сегодня наши отношения. Вы показали, что являетесь вечным другом Турции и турецкого народа во всех инцидентах, с которыми мы столкнулись в последние годы, особенно во время землетрясения 6 февраля. По всем этим причинам я очень рад вручить вам Государственный Орден, высшую награду Турецкой Республики» – сказал Эрдоган на церемонии вручения награды.

Подписанные документы:

По итогам третьего заседания Совета стратегического сотрудничества Президент Республики Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, в присутствии лидеров двух стран состоялась церемония подписания 19 документов, охватывающих широкий круг вопросов многопланового партнерства, в частности:

– Соглашение о сотрудничестве в области научного обмена и высоких технологий;

– Соглашение об укреплении сотрудничества в области регионального развития;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации;

– Протокол о сотрудничестве по оказанию технического содействия при вступлении Узбекистана в ВТО;

– Протокол о сотрудничестве в области космических наук, технологий и исследований;

– Протокол о сотрудничестве в области сельскохозяйственного образования;

– Протокол о сотрудничестве в области энергетического развития;

– Протокол о сотрудничестве в области культуры;

– Протокол о сотрудничестве в сфере информации;

– Протокол о сотрудничестве по вопросам кадастра;

– Протокол о сотрудничестве в туристической сфере;

– Протокол о сотрудничестве в сфере поддержки института семьи и женщин;

– Протокол о сотрудничестве в сфере подготовки управленческих кадров;

– Протокол о сотрудничестве по повышению квалификации в юридической сфере.

Приняты также двусторонние документы по преференциальной торговле, регулированию энергетического рынка, а также План мероприятий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства. ///nCa, 7 июня 2024 г.