News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » TESC 2024: Постоянный координатор ООН Дмитрий Шлапаченко выступил за внедрение практики устойчивой энергетики на международной научной конференции в Туркменистане

TESC 2024: Постоянный координатор ООН Дмитрий Шлапаченко выступил за внедрение практики устойчивой энергетики на международной научной конференции в Туркменистане

By

Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане, принял участие в Международной научной конференции «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты в освоении углеводородных ресурсов», состоявшейся 5-6 июня 2024 года.

Конференция собрала мировых экспертов, представителей государственных органов и лидеров отрасли для обсуждения таких важнейших тем, как перспективы развития энергетики, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных ресурсов. Ключевыми направлениями стали сокращение выбросов метана и CO2, продвижение инициатив «зеленой» энергетики, укрепление энергетической безопасности, а также утилизация CO2 и диоксида серы при добыче углеводородов.

Участие Дмитрия Шлапаченко в конференции было отмечено его убедительным выступлением на пленарном заседании, где он подчеркнул настоятельную необходимость согласованных усилий по снижению выбросов метана и подчеркнул значимость создания в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий в Центральной Азии (РЦКТ-ЦА).

Шлапаченко отметил совместные инициативы правительства Туркменистана и ООН по борьбе с выбросами метана, указав на значительный вклад Туркменистана в глобальные выбросы метана. Он подчеркнул экономические и экологические императивы сокращения выбросов метана, выступив за принятие стратегических мер по решению этой важнейшей проблемы.

Кроме того, Шлапаченко подчеркнул ключевую роль РЦКТ-ЦА в содействии переходу к устойчивой энергетике. Он рассказал о потенциале Центра в качестве катализатора внедрения климатически безопасных технологий, содействия сотрудничеству и стимулирования инноваций в регионе.

Выступая в качестве модератора, Шлапаченко обобщил основные идеи и рекомендации пленарных заседаний конференции, подчеркнув важность коллективных действий в решении проблем, связанных с изменением климата, и достижении целей устойчивого развития.

Конференция предоставила заинтересованным сторонам платформу для обмена знаниями, передовым опытом и налаживания партнерских отношений в целях построения более устойчивого энергетического будущего. Вклад Шлапаченко подчеркнул приверженность ООН поддержке усилий Туркменистана по смягчению последствий изменения климата и продвижению экологически ответственной энергетической практики. ///ООН Туркменистан, 6 июня 2024 г.

 

Related posts:

  1. Дни устойчивой энергетики Европейского Союза в Туркменистане 2024: Международная конференция в Туркменбаши представит решения для продвижения устойчивой энергетики
  2. TESC 2024 – ключевые моменты первого дня международной конференции по экологическим аспектам разработки углеводородных ресурсов
  3. TESC 2024 – Туркменистан: модернизация энергетики, переход к ВИЭ и экспортный потенциал
  4. Совместные программы, Национальный климатический фонд и достижения агентств ООН в Туркменистане – из выступления Постоянного Координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко на конференции в ИМО МИД
  5. Замминистра иностранных дел Туркменистана встретилась с Директором Отдела устойчивой энергетики Европейской Экономической Комиссии ООН
  6. На полях научной энергетической конференции в Туркменистане состоятся сессии ООН и Общества инженеров-нефтяников
  7. (ОБНОВЛЕНО) Дни устойчивой энергетики Европейского Союза в Туркменистане 2024: Европейский Союз наградил самую энергоэффективную школу в Туркменбаши
  8. Центрально-Азиатские политики изучили успехи Грузии в области устойчивой энергетики и передовые практики Европейского Союза
  9. Молодежь и бизнесмены подключаться к обсуждению проблемы сокращения выбросов метана на полях международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана» OGT-2023
  10. Постоянный координатор ООН и послы ЦУР обсудили доступную и чистую энергию с точки зрения молодежи
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan