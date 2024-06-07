TESC 2024: Постоянный координатор ООН Дмитрий Шлапаченко выступил за внедрение практики устойчивой энергетики на международной научной конференции в Туркменистане

Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане, принял участие в Международной научной конференции «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты в освоении углеводородных ресурсов», состоявшейся 5-6 июня 2024 года.

Конференция собрала мировых экспертов, представителей государственных органов и лидеров отрасли для обсуждения таких важнейших тем, как перспективы развития энергетики, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных ресурсов. Ключевыми направлениями стали сокращение выбросов метана и CO2, продвижение инициатив «зеленой» энергетики, укрепление энергетической безопасности, а также утилизация CO2 и диоксида серы при добыче углеводородов.

Участие Дмитрия Шлапаченко в конференции было отмечено его убедительным выступлением на пленарном заседании, где он подчеркнул настоятельную необходимость согласованных усилий по снижению выбросов метана и подчеркнул значимость создания в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий в Центральной Азии (РЦКТ-ЦА).

Шлапаченко отметил совместные инициативы правительства Туркменистана и ООН по борьбе с выбросами метана, указав на значительный вклад Туркменистана в глобальные выбросы метана. Он подчеркнул экономические и экологические императивы сокращения выбросов метана, выступив за принятие стратегических мер по решению этой важнейшей проблемы.

Кроме того, Шлапаченко подчеркнул ключевую роль РЦКТ-ЦА в содействии переходу к устойчивой энергетике. Он рассказал о потенциале Центра в качестве катализатора внедрения климатически безопасных технологий, содействия сотрудничеству и стимулирования инноваций в регионе.

Выступая в качестве модератора, Шлапаченко обобщил основные идеи и рекомендации пленарных заседаний конференции, подчеркнув важность коллективных действий в решении проблем, связанных с изменением климата, и достижении целей устойчивого развития.

Конференция предоставила заинтересованным сторонам платформу для обмена знаниями, передовым опытом и налаживания партнерских отношений в целях построения более устойчивого энергетического будущего. Вклад Шлапаченко подчеркнул приверженность ООН поддержке усилий Туркменистана по смягчению последствий изменения климата и продвижению экологически ответственной энергетической практики. ///ООН Туркменистан, 6 июня 2024 г.