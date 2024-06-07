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TESC 2024: Азербайджанская компания AZCHEMCO предлагает Туркменистану партнерство в производстве жидких удобрений

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Азербайджанская компания AZCHEMCO предлагает наладить в Туркменистане производство жидких удобрений и агрохимикатов по собственной технологии. Об этом в своей презентации заявил вице-председатель холдинговой компании AZCHEMCO Рифат Султан-заде на Международной научно-практической конференции в Ашгабаде TESC 2024.

AZCHEMCO является соавтором азербайджанского стандарта “Удобрения жидкие”, согласно которому при производстве удобрений отсутствуют нитраты, что подразумевает отсутствие нитратного следа в продуктах питания, выращенных на них.

“Принимая во внимание наличие технологии у компании AZCHEMCO, мы совместно с туркменскими партнерами способны наладить производство жидких удобрений в Туркменистане. Инвестируя в новое производство в братской стране, компания планирует выпускать жидкие азото- и серосодержащие удобрения на базе карбамида, серной кислоты и серы туркменского происхождения с целью дальнейшей реализацией в регионе», – подчеркнул Рифат Султан-заде.

«Учитывая колоссальное количество природного газа в Туркменистане и объемы его добычи, компания AZCHEMCО готова предоставить собственную технологию для переработки получаемой попутно серы и преобразования ее в сырье для производства линейки жидких агрохимикатов компании», – сказал он.

В докладе отмечалось, что сельское хозяйство ответственно за 8% от причин глобального изменения климата, а происходит это из-за испарений закиси азота в атмосферу, что вызывает парниковый эффект.

Преимущества жидких удобрений заключаются в том, что они легко усвояемы, требуют меньшего потребления воды при использовании.

Делегация AZCHEMCO преподнесла в подарок представителям государственных ведомств Туркменистана азербайджанский национальный ковер. Он был изготовлен по заказу азербайджанским производителем ковров “Азерхалча” в честь открытия города Аркадаг. ///nCa, 7 июня 2024 г. (фото – Report.az)

 

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