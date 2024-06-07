ПРООН в Туркменистане отмечает Всемирный день окружающей среды вместе с партнерами

Ашхабад, 5 июня 2024 г. – Проект Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» отметил Всемирный День окружающей среды, 5 июня серией презентаций и мероприятий для обмена знаниями, обсуждения стратегий и развития сотрудничества в области устойчивого городского развития, энергоэффективности и устойчивости к изменению климата.

Специалисты проекта выступили с презентациями на нескольких мероприятиях, которые проводятся с 4 по 12 июня 2024 года. В их числе: Международная конференция «Архитектура – Рукотворное искусство в строительстве», организованная Туркменским государственным институтом архитектуры и строительства Министерства образования Туркменистана, а также лекция в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Специалисты проекта также примут участие в мероприятии, которое будет организовано Посольством Объединенных Арабских Эмиратов в Ашхабаде 12 июня 2024 года. Целью данного мероприятия является привлечение внимания к положительным результатам 28-й Конференции сторон (COP28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и передаче председательства Азербайджану, который примет COP29 в Баку в ноябре этого года, а также изучение путей вовлечения молодежи в процесс принятия решений по COP29.

Презентации охватывали широкий спектр тем, в том числе роль надежной и устойчивой энергетической системы в обеспечении устойчивого развития городов, совершенствование нормативно-правовой базы в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, устойчивое развитие и умные города, устойчивый транспорт, управление отходами, роль молодежи в борьбе с изменением климата, а также построение инклюзивного и устойчивого будущего Туркменистана.

«Всемирный День окружающей среды напоминает нам о важности защиты нашей планеты и строительства экологически устойчивых городов», – сказал Батыр Баллыев, руководитель проекта ПРООН/ГЭФ «Устойчивые города Туркменистана». «Мы стремимся сотрудничать с Правительством Туркменистана и другими партнерами, чтобы сделать Ашхабад и Авазу более зелеными, экологичными и устойчивыми городами».

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Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране.

Практические меры, осуществляемые и планируемые проектом ПРООН в Туркменистане, направлены на развитие использования возобновляемой энергии и внедрение инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетическую отрасль. Эти шаги способствуют снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и помогают стране выполнить свои международные обязательства по Парижскому соглашению по климату. ///nCa, 7 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)