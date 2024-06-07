Оптимизация торговых решений будет способствовать развитию электронной коммерции в Центральной Азии

Электронная коммерция в Центральной Азии готова стать мейнстримом. Одной из проблем, сдерживающих ее развитие, является отсутствие оптимизированных торговых решений.

Различные способы приема онлайн-платежей от клиента и обработки транзакции в совокупности называются торговыми решениями.

Согласно веб-сайту Carat, для приема онлайн-платежей как мелким, так и крупным торговцам электронной коммерцией необходимы три вещи:

Торговый счет: тип учетной записи, который позволяет торговцам принимать электронные платежи от своих клиентов. После авторизации и расчетов по транзакциям средства с кредитных и дебетовых карт клиентов переводятся на этот счет. Затем деньги переводятся на банковский счет продавца, как правило, в течение 1-2 дней. Чтобы получить счет продавца, предприятиям необходимо установить отношения с поставщиком торговых услуг, таким как First Data.

Платежный шлюз: Технологическая платформа, которая соединяет ваш веб-сайт электронной коммерции с поставщиком торговых услуг. Она передает данные между платежной системой и веб-сайтом или мобильным устройством для продолжения жизненного цикла платежа.

Платежный процессор: учреждение, предоставляющее финансовые услуги, например, услуги по обслуживанию кредитных карт, которое обеспечивает передачу данных о транзакциях между торговым счетом, банком-эмитентом и банком-эквайером. Платежный процессор, по сути, управляет всем жизненным циклом транзакции. First Data – это платежный процессор, который поддерживает как банки-эмитенты, так и торговый эквайринг.

https://www.carat.fiserv.com/en-us/resources/ecommerce-credit-card-processing/

Как работает обработка кредитных карт в электронной коммерции

Независимо от того, покупаете ли вы подарок, оплачиваете счет или делаете онлайн-пожертвование, клиенты начинают транзакцию электронной коммерции, вводя номера своей кредитной или дебетовой карты на странице оформления заказа или в форме на веб-сайте или в приложении. Как только клиент нажимает кнопку для отправки информации, зашифрованные платежные реквизиты отправляются в платежную систему через платежный шлюз. Платежная система уведомляет банк-эмитент карты, чтобы убедиться, что у клиента есть свободные средства, и транзакция будет одобрена или отклонена.

Затем платежный процессор отправляет подтверждение или отказ обратно на платежный шлюз. Шлюз отправляет подтверждение или отказ обратно на веб-сайт продавца. В случае одобрения клиент получает квитанцию или подтверждение заказа, а средства списываются с доступного кредитного или банковского счета клиента и переводятся на банковский счет продавца.

Проблема возникает, когда множество продавцов и покупателей взаимодействуют через разные платформы. Естественно, это хаос, но есть необходимость стандартизировать этот хаос.

Журнал Clover пролил некоторый свет на базовую структуру торговых решений.

По мнению Clover, любой бизнес, который не может предложить безопасную и удобную обработку платежей в электронной коммерции, теряет значительный доход от продаж.

С помощью учетной записи продавца электронной коммерции можно принимать кредитные и дебетовые карты, а также платежи ACH на своем веб-сайте. Проще говоря, торговая учетная запись – это контракт между розничным продавцом и компанией по обработке кредитных карт, который позволяет вам предлагать быстрые, гибкие и безопасные способы оплаты.

В зависимости от поставщика услуг вы можете получать следующее:

Интегрированная функциональность корзины покупок

Повышенная безопасность благодаря решениям для обработки платежей, совместимым с PCI

Расширенные возможности мониторинга мошенничества с настраиваемыми параметрами

Интеграция корзины покупок и программного обеспечения для вашего торгового аккаунта в электронной коммерции

При создании учетной записи продавца электронной коммерции, можно рассмотреть решения для обработки данных, которые интегрируются с корзинами покупок и витринами интернет-магазинов, что соответствует требованиям вашего бизнеса.

Если вы используете специальное программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета, CRM или управления бизнесом, рассмотрите возможность использования торгового аккаунта у поставщика, который предлагает интеграцию с этими платформами, чтобы сократить объем ручного ввода, предотвратить ошибки при вводе данных и сэкономить время.

https://blog.clover.com/e-commerce-merchant-account-payment-processing-solutions/#:~:text=With%20an%20eCommerce%20merchant%20account,flexible%2C%20and%20secure%20payment%20options

Сократите объем использования PCI благодаря безопасной обработке платежей в электронной коммерции

Если ваша цель – сохранить платежную информацию ваших клиентов и защитить свой онлайн-бизнес от мошенничества и злоупотреблений, рассмотрите возможность привлечения поставщика услуг электронной коммерции с использованием платежного шлюза, сертифицированного по стандарту PCI DSS, и новейших средств защиты от мошенничества.

Безопасный онлайн-платежный шлюз:

Принимает все основные кредитные и дебетовые карты

Шифрует информацию о карте с точки входа посредством авторизации

Использует передовые меры безопасности, такие как токенизация, для снижения риска утечки данных, мошенничества с платежами и кражи личных данных.

Чтобы уменьшить нагрузку на ваш сайт электронной коммерции, поставщику услуг торгового аккаунта следует также разместить форму онлайн-оформления заказа на защищенном сервере. При этом отпадает необходимость собирать или хранить какие-либо данные кредитной карты в вашей платежной среде. Это не только снижает риск мошенничества, но и снижает ответственность продавца.

Некоторые провайдеры позволяют вам настраивать размещенную на сайте платежную форму и использовать для нее цвета, логотип вашего интернет-магазина.

The Asset объяснил некоторые проблемы в сфере торговых решений. Название их статьи – “Использование возможностей электронной коммерции в Азии: почему торговые решения меняют правила игры для компаний, стремящихся расширить свое присутствие в Интернете’.

Мы приводим здесь слегка сокращенную версию статьи. Это статья рассказывает об услугах Deutsche Bank, но изложенные в ней принципы общеприменимы.

Растущая с каждым днем глобальная индустрия электронной коммерции открывает огромные возможности, поскольку потребители и предприятия все чаще ищут товары и услуги в Интернете. Это особенно актуально в Азии, где растет сегмент среднего класса, а бизнес становится все более изощренным. Согласно данным Statista, регион уже сейчас представляет собой крупнейший в мире рынок электронной коммерции, выручка которого в этом году (2023), по прогнозам, достигнет 1,81 трлн долларов США, или 31,6% от общемирового объема. Благодаря быстрорастущим рынкам Китая, Индии, Индонезии и Вьетнама объем продаж в сфере электронной коммерции в регионе, по прогнозам, достигнет 2,81 трлн долларов США к 2027 году.

https://www.theasset.com/article/50235/capturing-the-e-commerce-opportunity-in-asia

Осознавая огромные перспективы, как традиционные предприятия, так и зарождающиеся цифровые рынки ищут партнеров для поддержки и улучшения своих транзакционных потоков. В число этих партнеров входят такие банки, как Deutsche Bank, которые предлагают торговые решения, позволяющие компаниям улучшить качество обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции, например, с помощью новых инструментов приема платежей и глобальной обработки электронных платежей.

“В настоящее время перед глобальными торговцами стоят две большие задачи, одна из которых заключается в повышении оперативности и гибкости. У нас есть локальные и глобальные кошельки, у нас есть локальные системы мгновенных платежей и системы прямого погашения долгов. Это очень фрагментированный и постоянно меняющийся платежный ландшафт, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе”, – делится Оливер фон-Квадт, руководитель отдела торговых решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США, корпоративный банк, в Deutsche Bank. “Классические процессы оформления заказа и оплаты, которые традиционно являются операционными процессами, теперь должны быть удобными для клиентов, бесперебойными и иметь хороший дизайн”.

Другие области, на которые финансовые директора и казначеи должны обратить внимание, стремясь улучшить свои потоки электронной коммерции, включают в себя возможность координации различных подразделений для обеспечения бесперебойного прохождения транзакций в онлайн-бизнесе.

“В конечном счете, конечно, это данные и их сверка, которые всегда являются сложной задачей для казначеев различных интернет-магазинов по всему миру. У вас разные потоки данных, у вас есть таблицы Excel – все это нужно поместить в одну корзину и согласовать. Необходимость в гибкости и, что еще более важно, в многопрофильных командах должна играть решающую роль”, – подчеркивает фон-Квадт. “Например, сегодня команды казначеев сталкиваются с новым миром технологических решений для приема платежей по инкассации. В то же время, если вы посмотрите на отдел продаж, который сейчас работает в сфере электронной коммерции, то увидите, что он отошел от классических каналов. Если вы посмотрите на технологические команды продавцов, они должны привыкнуть к работе с внешними поставщиками технологий.”

Торговые площадки растут в геометрической прогрессии, и многие крупные компании создают собственные платформы или торговые площадки для своих экосистем

Эксперты, любящие технологии

Стремясь решить проблему фрагментации платежного ландшафта и операционных проблем, с которыми сталкиваются их клиенты-коммерсанты, Deutsche Bank стал ключевым разработчиком технологий и модели партнерства, чтобы лучше понять, как банк может повысить ценность бизнеса.

“Мы создали в компании команду экспертов, любящих технологии, которые активно взаимодействуют со всеми нашими продавцами, чтобы разобраться в цифровом мире. Нам нужны эксперты, которые не только достаточно разбираются в банковской деятельности, но и понимают модель получения доходов и последствия для инкассации, а также мыслят не только как классические банки и казначейство”, – говорит фон-Квадт.

Одной из областей, в которой банк добился успеха, является работа с внешними сторонами и налаживание партнерских отношений для оптимизации всего потока платежей для коммерческих клиентов. “С самого начала мы были настроены на партнерские отношения. Мы рассматриваем трех разных поставщиков технологий, которые отличаются гибкостью, присущей только финтех-компаниям”, – объясняет фон-Квадт. В их число входят региональные и страновые специалисты, которые знают, что происходит на местах не только с точки зрения регулирования, но и с точки зрения платежного ландшафта. Третий тип партнерства предполагает участие специалистов по платежным инструментам, финтех-специалистов, которые специализируются на специальных инструментах, таких как QR-коды.

“Ценностное предложение не может заключаться только в партнерстве. Речь должна идти о создании комплексного решения, к которому нашим клиентам было бы очень просто подключиться и незаметно активировать конкретный кошелек в конкретной стране Азиатско-Тихоокеанского региона без трудностей согласования различных способов оплаты. Это ценностное предложение, которое мы предлагаем всем компаниям Азиатско-Тихоокеанского региона”, – подчеркивает он.

Ранее в этом году Deutsche Bank приобрел стратегическую долю в австралийской платежной компании DataMesh Group, которая может помочь банку улучшить качество предоставляемых услуг коммерческим клиентам в регионе.

Благодаря уровню организации платежей Unity от DataMesh банк может беспрепятственно взаимодействовать с отдельными эквайерами в разных странах, позволяя продавцам принимать платежи онлайн-способами в пределах индивидуально регулируемых валютных зон.

“Мы отказываемся от подключения к местным PSP (поставщикам платежных услуг), агрегаторам или даже к разным сервисам в одной стране. Это делается нами. Кроме того, подключение PSP даже для глобального продавца является сложной задачей. У них есть принципы управления, которых они должны придерживаться. Мы заботимся об этом. Клиенту не нужно беспокоиться о выборе подходящего партнера, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к правильно управляемой глобальной компании”, – говорит фон-Квадт. “Мы избавляем вас от сложностей при въезде в Азию, связанных со всеми различными способами оплаты и правилами. В то же время мы сохраняем местный колорит благодаря нашим местным партнерам. Мы сохраняем местный колорит, но устраняем те болевые точки, которые обычно возникают из-за местного колорита”.

Анализ данных

Помимо обеспечения сверки торговых операций с помощью партнеров, банк повышает ценность, предоставляя пользователям платформы аналитические данные о том, платят ли они вовремя, и о частоте транзакций на торговой площадке. “Решение Merchant расширяет возможности банковского обслуживания. Наличные обычно используются для управления денежными средствами, которые уже находятся в доме. Торговые решения заботятся о сборе наличных. Это новая область в том смысле, что она появляется до того, как происходит собственно казначейская часть. Что касается кредитования, мы работаем с продуктами, которые предоставляют возможность кредитования при оформлении заказа, такими как ”покупай сейчас, оплати позже” для корпораций”, – говорит он.

Ожидается, что спрос на торговые решения в Азии возрастет, поскольку конкуренция на торговых площадках, как ожидается, усилится. “В целом, корпорации обращают внимание на рынок в основном потому, что понимают, что владение жизненным циклом клиента очень важно. Нет лучшего способа сделать это, чем создать торговую площадку и поддерживать коммерческие отношения с клиентом после первоначальной продажи. Задача торговых площадок – определить правильную бизнес-модель, которая должна быть привлекательной для субподрядчиков, желающих присоединиться к торговой площадке”, – говорит он.

Фон-Квадт считает, что в будущем решения, связанные с трансграничными платежами, будь то с использованием глобальных или локальных кошельков, станут предметом пристального внимания отрасли. /// nCa, 7 июня 2024 г.