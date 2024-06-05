Туркменистан и Корея провели онлайн заседание Межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству

3 июня 2024 года в формате видеоконференции состоялось 9-е заседание Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Делегацию Туркменистана возглавил Председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаров, делегация Республики Корея была представлена Министром торговли, промышленности и энергетики Ан Докгыном.

В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного сотрудничества, прежде всего, в области экономического партнёрства, химической и нефтегазовой отраслях, также в сфере здравоохранения.

Было отмечено, что двустороннее сотрудничество, основанное на взаимной заинтересованности сторон, выходит на качественно новый уровень взаимодействия. В этом контексте, с учётом экономического потенциала двух стран, подтверждено наличие больших возможностей для активизации партнёрства в области торговли, инвестиций и транспорта.

Кроме того, стороны особо отметили, что в развитии и укреплении сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея большое значение придается встречам на высшем и высоком уровнях.

В частности, стороны договорились о реализации мер по расширению сотрудничества в области энергетики и инфраструктуры, которые обсуждались в ходе встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Президентом Кореи Юн Сок Ёлем, состоявшейся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года в Нью-Йорке.

По итогам заседания Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству был подписан соответствующий Протокол.

Комиссия, созданная в соответствии с межправительственным соглашением двух стран (вступившим в силу в 2008 году), является консультативным органом, который работает с участием министерств и ведомств, имеющих отношение к повестке дня. Предыдущее 8-е заседание комиссии состоялось в ноябре 2020 года в Сеуле.///nCa, 5 июня 2024 г.