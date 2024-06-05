Этим Летом Эгейское Побережье Турции – от Айвалыка до Датчи – вас Особенно Восхитит

С началом долгожданного летнего сезона восхитительное побережье Эгейского моря Турции раскрывает свои объятия для тех, кто хочет провести отпуск, путешествуя по живописному и увлекательному прибрежному маршруту. На всем пути от Айвалыка до Датчи гостей ожидают пейзажи в сине-зеленых красках, чистейшие пляжи, исторические достопримечательности, свежие морепродукты, вкуснейшие блюда, заправленные оливковым маслом, и местные эгейские вина.

Красоты Северного Эгейского моря: Айвалык

Айвалык, славящийся кристальной морской водой, великолепными видами, историческими зданиями и вкуснейшими блюдами эгейской кухни, идеально подходит для спокойного отдыха. Начните утро с аппетитного завтрака из айвалыкских тостов и отправляйтесь на пляж в Сарымсаклы, на побережье Алтынова, в бухту Патрича или бухту Ортунч. При посещении Айвалыка туристы с удовольствием исследуют многовековые улочки этого очаровательного района, пробуют местные сыры, морепродукты и специи, пьют раки или вино. Любоваться закатом здесь лучше всего, поднявшись на Шейтан Софрасы (Seytan Sofrasi, «Чёртов стол»).

Находясь в этих краях, непременно посетите Остров Кунда, который соединен с Айвалыком мостом. Последнему это местечко не уступает по живописности. Поужинайте в одном из рыбных ресторанчиков, разбросанных вдоль гавани. Здесь вас ждет роскошное пиршество эгейской кухни: кальмары, креветки, осьминоги, а также более сотни закусок.

Измирский фаворит: Алачаты

Средоточие красивой жизни — Измир — считается жемчужиной Эгейского моря. В этом великолепном прибрежном городе глубокое синее море подступает к стенам древних поселений. Самым популярным маршрутом отдыха в этом захватывающем дух городе (рекомендованном Lonely Planet в качестве главного туристического направления 2024 года), несомненно, является полуостров Чешме, знаменитый белоснежными песчаными пляжами, вечеринками на закате и очарованием процветающего города Алачаты… Туристы стекаются в Алачаты, чтобы увидеть исторические ветряные мельницы, каменные дома, погостить в уютных бутик-отелях, посетить таверны и фестивали, насладиться ночной жизнью и пляжными вечеринками, собирающими десятки тысяч гостей. Наиболее известный пляж этого региона — пляж Илыча, море которого так манит любителей отдыха. Кроме того, сильные морские ветры делают Алачаты идеальным местом для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом.

Непременно посетите Урлу — центр гастрономических удовольствий, где круглый год предлагаются туры по виноградникам и ресторанам в сопровождении шеф-поваров новаторских направлений кухни. Кулинарное искусство этого района привлекло внимание гида Мишлен, а виноградники Алачаты делают его великолепным местом для виноделия.

Выберите ресторан на свой вкус и обязательно забронируйте столик перед поездкой!

Эгейский центр достопримечательностей: Бодрум

Бодрум, несомненно, является самым известным туристическим направлением восхитительного Эгейского побережья Турции. Роскошный курорт с бескрайними лазурными просторами примечателен завораживающими бухтами, пляжами, отмеченными Голубым флагом, отелями класса люкс и премиум, а также изысканными ресторанами эгейской и международной кухни. Кроме того, этот курорт приобрёл мировую известность благодаря международным гаваням и пристаням для яхт. Курортные городки Гёльтюркбюкю и Гюмюшлюк, расположенные в Бодруме, — одни из лучших мест, чтобы в полной мере насладиться отдыхом премиального класса. Здесь можно по-настоящему вкусить образ жизни Эгейского побережья, расположившись за столом, богатым морепродуктами великолепного качества.

Обязательно посетите Замок Святого Петра, возведенный в XV веке рыцарями Родоса, и Музей подводной археологии, расположенный внутри него. Кроме того, непременно стоит увидеть руины Галикарнасского мавзолея, который входит в число Семи античных чудес света. Не забывайте, что Бодрум является еще и гастрономической гаванью, ведь здесь расположено множество ресторанов, отмеченных в рейтинге гида Michelin.

Полная безмятежность: Датча

Отмеченные Голубым флагом тихие чистейшие пляжи в окружении сосен, склоны гор, покрытые цветущими миндальными и оливковыми деревьями, свежий воздух, мощеные улочки и каменные дома… Датча, место встречи Эгейского и Средиземного морей, — потрясающе красивый полуостров, славящийся чистейшим морем и освежающим дуновением морских бризов. Находящиеся в центре города пляжи Ташлык, Кумлук и Хастане Алты отмечены Голубым флагом и располагают к принятию солнечных ванн и купанию в искрящихся водах; а до безмятежных бухт Датчи можно добраться, совершив прогулку по морю. Местные блюда со специями и травами, выращенными в Датче, являются особым деликатесом наряду со здешними морепродуктами, тимьяновым медом и миндалем.

При посещении Датчи, расположенной на самой оконечности полуострова, непременно стоит полюбоваться закатом со стен величественного древнего города Книдоса, возведенного в месте слияния Эгейского и Средиземного морей. ///nCa, 5 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)