В Дохе состоялись туркмено-катарские политические консультации

3 июня 2024 года в г.Доха состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Катара. Туркменскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, а катарскую делегацию – Государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мураихи.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии политико-дипломатических и культурно-гуманитарных отношений между Туркменистаном и Государством Катар, сообщает МИД Туркменистана.

Особенно стороны рассмотрели вопросы торгово-экономических отношений в области инвестиций, туризма, энергетики и нефти-газовой отрасли. Обозначена значимость Совместной межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны также затронули вопросы развития межпарламентского сотрудничества.

Дипломаты договорились усилить работу по развитию эффективного партнёрства Туркменистана и Государства Катар в двустороннем формате. При этом, дипломаты отметили важность продолжения взаимных контактов и встреч на высшем и высоком уровнях.

Было констатировано последовательность развития сотрудничества в рамках многосторонней дипломатии, в том числе в Организации Объединённых Наций. Приоритетным направлением также было названо расширение договорно-правовой базы партнерства.

В числе перспективных направлений названо продвижение культурно-гуманитарного партнерства, в том числе проведение Дней культур, совместных выставок, также сотрудничество в сферах образования и спорта.

В рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки.///nCa, 4 июня 2024 г.