Постпред Туркменистана при ЮНОГ и представитель Университета мира обсудили перспективы создания Института нейтралитета и безопасности в Ашхабаде

30 мая 2024 года состоялась встреча Постоянного представителя Туркменистана при ЮНОГ Вепа Хаджиева с Постоянным наблюдателем Университета мира при ЮНОГ, Послом Давидом Фернандесом Пуяной, сообщает МИД Туркменистана.

Одной из тем встреч стало обсуждение перспектив по учреждению в Ашхабаде Института нейтралитета и безопасности.

Также, в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по части реализации инициативы по разработке Стратегии глобальной безопасности. Инициатива была выдвинута ранее Президентом Туркменистана на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года.

Кроме того, была затронута тема установления сотрудничества между Университетом мира и туркменской стороной.

В силу специфики упомянутого университета особое внимание было уделено возможному взаимодействию по вопросам продвижения политики нейтралитета, доказывающую свою актуальность в нынешних условиях нестабильной международной обстановки. В этом контексте рассмотрены возможности проведения совместных тематических мероприятий на женевской площадке, также достигнута договоренность проведения очередных переговоров в Ашхабаде. ///nCa, 3 июня 2024 г.