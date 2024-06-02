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ЮНИСЕФ и «Туркменские авиалинии» объединяют усилия, чтобы вдохновить интерес детей к авиации

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Ашхабад, 1 июня 2024 г. – В Международный день защиты детей ЮНИСЕФ и «Туркменские авиалинии» на специальном мероприятии познакомили детей с авиационной индустрией, чтобы показать, что когда дело касается профессий – «небо это предел». Ребята из Дворца сирот имени шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна ознакомились с авиационной отраслью и различными профессиями в этой увлекательной сфере. Эта инициатива является частью постоянного сотрудничества ЮНИСЕФ с Министерством образования по ознакомлению детей из всех слоев общества с профессиями STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика).

В рамках празднования состоялась экскурсия по аэровокзалу аэропорта г. Ашхабад, а затем экскурсия по Школе подготовки авиационного персонала агентства «Туркменховаёллары». Во время посещения аэропорта, дети имели возможность узнать об истории гражданской авиации Туркменистана. Девочки и мальчики посетили борт самолета, осмотрели взлетно-посадочную площадку, побывали в спасательной и пожарной службе, получив всестороннее представление о различных аспектах работы аэропорта и аварийно-спасательных служб. В ходе посещения Школы подготовки авиационного персонала, ребята имели возможность увидеть и даже опробовать различное учебное оборудование, в том числе тренажеры – имитаторы авиационной техники, процесс эвакуации при аварийной посадке и многое другое.

Делясь своим впечатлением о мероприятии, одна из участниц, по имени Бахтыгуль, сказала: «Мне было очень интересно посетить аэропорт и увидеть, как выполняются разные работы. Особенно мне понравилось попробовать симулятор полета и узнать, как работают самолеты. Теперь я очень хочу стать однажды пилотом!”

«ЮНИСЕФ очень рад сотрудничать с «Туркменскими авиалиниями» и Министерством Образования в праздновании Международного Дня защиты детей 2024 года. Мы надеемся, что это мероприятие вдохновит детей на изучение разнообразных профессиональных возможностей в авиации. ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку Министерству образования и «Туркменским авиалиниям» в подготовке молодого поколения специалистов в области STEM в Туркменистане», – сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Мероприятие имело огромный успех и вызвало много интереса, улыбок и положительных эмоций среди всех участников, детей и взрослых. ///nCa, 2 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)

Несколько фото с мероприятия:

 

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