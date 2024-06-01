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Представительство Европейского Союза в Туркменистане организовало детский фестиваль, приуроченный к Международному дню защиты детей

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Ашхабад, Туркменистан – 1 июня 2024 года. Сегодня представительство Европейского союза в Туркменистане совместно с Министерством образования и Министерством иностранных дел Туркменистана провели в Ашхабадском парке яркий детский фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей.

Целью фестиваля было ознакомление детей с их правами, изложенными в Конвенции о правах ребенка (КПЧ ООН). Программа мероприятия включала увлекательный детский квест на тему “Конвенция о правах ребенка”, в ходе которого дети в динамичной и приятной форме познакомились со своими правами.

Для самых маленьких на фестивале были организованы мастер-классы по лепке из глины, рисованию, росписи по керамике и изготовлению сумок для покупок, что дало возможность для творческого самовыражения и развития навыков. Дети разрисовали лица, им подарили фигурки из воздушных шаров и мороженое. Кульминацией фестиваля стал общий флешмоб.

“Сегодня мы собрались здесь, чтобы повеселиться, узнать что-то новое и отметить важность соблюдения прав детей. Европейский союз стремится к тому, чтобы все дети, как в наших странах-членах, так и во всем мире, были защищены и их права соблюдались”, – подчеркнула Рената Врубель в своем вступительном слове.

Целью фестиваля было повышение осведомленности о правах ребенка, поощрение командной работы, творчества и воспитание чувства общности у детей. Прививая эти ценности, мероприятие подчеркнуло приверженность ЕС защите и продвижению прав детей во всем мире. ///nCa, 1 июня 2024 г. (в сотрудничестве с представительством ЕС в Туркменистане)

Несколько фотографий с мероприятия:

 

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