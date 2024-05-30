В Балканском велаяте Туркменистана прошли военные учения с задействованием широкого арсенала дронов

29 мая в Балканском велаяте Туркменистана при участии руководителей военных и правоохранительных органов прошли совместные военно-полевые учения с целью повышения профессионального мастерства личного состава Вооружённых Сил и других родов войск и проверки боеготовности Национальной армии, сообщает TDH.

Основной целью нынешних учений стало выполнение различными родами войск скоординированных действий на суше, в воздухе и на море с применением новых передовых методов, приёмов ведения и тактики боя.

Перед командами были поставлены такие учебно-боевые задачи, как обезвреживание диверсионных групп врага, отражение воздушных атак противника и др. При этом следует отметить, что отличительная сторона сегодняшнего смотра – активное задействование цифровой системы. Особая роль была отведена беспилотным летательным аппаратам с цифровой навигацией, радиолокационных средств обнаружения, функционирующих на базе цифровой системы и других видов новейшего вооружения.

В учениях были задействованы военно-морские силы, а также подразделения специального назначения «Türkmen edermen» военных и правоохранительных органов.

В рамках учений была организована также выставка различной боевой техники, в том числе образцов беспилотников и других видов вооружения. ///nCa, 30 мая 2024 г.

Несколько кадров из учений: