Кыргызстан и Туркменистан обсудили возможности сотрудничества в фармацевтике и медицине

26 мая 2024 года в Женеве (Швейцария), на полях 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев провел встречу с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мыратом Маммедовым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области фармацевтики и медицинской техники. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение возможности ввоза на рынок Кыргызстана качественных и недорогих лекарственных препаратов, производимых на совместном туркмено-индийском заводе по производству антибиотиков, сообщает минздрав Кыргызстана.

Также на повестке дня был вопрос о развитии производства лечебной глины, добываемой на берегу Каспийского моря, в Кыргызстане. Министр здравоохранения Туркменистана поделился опытом использования лечебной глины в медицинской практике и предложил наладить сотрудничество в этой области.

Кроме того, обсуждалась возможность поставок фармацевтических препаратов и медицинской техники от туркменских производителей в Кыргызстан. Туркменская сторона представила информацию о деятельности своих организаций, занимающихся производством и доставкой медицинских препаратов и оборудования, а также выразила готовность к расширению сотрудничества с кыргызскими коллегами.

Бейшеналиев выразил заинтересованность в углублении партнерства с Туркменистаном и подчеркнул важность обмена опытом и технологиями для улучшения системы здравоохранения обеих стран.

В завершение встречи министры подтвердили намерение активизировать работу, направленную на развитие фармацевтической и медицинской отраслей, а также на улучшение здоровья населения двух стран. ///nCa, 28 мая 2024 г.