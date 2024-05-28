Казахстан и Туркменистан обсудили подготовку к Консультативному саммиту Центральной Азии

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу обсудили подготовку к 6-му саммиту Консультативного совета глав государств Центральной Азии, который состоится в Астане в августе этого года, передает подготовку Kazinform.

По словам Нутрлеу, в ходе переговоров с Мередовым были определены «новые направления взаимодействия и рассмотрены фундаментальные задачи».

«Всестороннее сближение государств Центральной Азии обусловлено требованиями времени», – сказал Мурат Нуртлеу.

«В частности, считаем важным подписать стратегию развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040». Кроме того, мы надеемся, что в Центральной Азии в XXI веке договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве будет подписан всеми сторонами», – заявил он.

Было отмечено, что в целом казахско-туркменское партнерство успешно развивается в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран схожи по многим глобальным вопросам.

«Мы с коллегой обменялись мнениями по другим региональным и международным тенденциям и договорились продолжить наш диалог. В частности, было обращено внимание на важность максимального использования потенциала Международного фонда спасения островов. В рамках своего председательства Казахстан планирует активную работу с учетом интересов всех сторон. При этом мы высоко ценим поддержку Туркменистана в развитии механизма водно-энергетического сотрудничества и готовность к взаимодействию», – отметил глава МИД Казахстана. ///nCa, 28 мая 2024 г.