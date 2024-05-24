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СНГ усилит сотрудничество в сфере энергетики, химпромышленности и экологии

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Страны Содружества Независимых Государств определили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, в областях химической промышленности, обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Соответствующие концепции и планы мероприятий по их реализации были утверждены 24 мая в Ашхабаде на заседании Совета глав правительств СНГ.

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и План первоочередных мероприятий по ее реализации разработаны с учетом необходимости выхода на более высокие уровни коммуникации по развитию и углублению межгосударственного сотрудничества в области энергетической политики, объединения усилий стран Содружества для сохранения баланса в этой отрасли в условиях глобальных вызовов и стремительно меняющегося мира.

Опережающее технологическое развитие, внедрение инноваций в энергетике и промышленности становятся важными факторами сохранения конкурентоспособности ТЭК государств – участников СНГ на мировом энергетическом рынке в условиях ускоряющегося глобального энергетического перехода.

Таким образом, концепцией предусмотрено, что усилия стран Содружества будут направлены на обеспечение устойчивого развития и эффективного использования энергетического потенциала, обеспечение энергетической безопасности, структурную диверсификацию.

Документ также предполагает:

  • научно-технологическое развитие отраслей ТЭК
  • цифровую трансформацию и технологическое развитие
  • внедрение современных методов и совершенствование моделей управления крупными энергетическими системами
  • сотрудничество в области подготовки кадров
  • содействие уменьшению негативного воздействия отраслей ТЭК на окружающую среду.

Необходимость принятия Концепции дальнейшего развития сотрудничества в области химической промышленности и Плана мероприятий по ее реализации была обусловлена научно-техническими достижениями в данной сфере и развитием экономической и технологической базы государств.

Эффективное сотрудничество стран СНГ в области химической промышленности должно способствовать решению задач, связанных с удовлетворением внутренних потребностей в продукции химической промышленности, укреплением национальной безопасности за счет обеспечения стратегических отраслей качественной химической продукцией, развитием системы научного обеспечения химической промышленности и внедрением инновационных технологий, улучшением качества жизни населения.

Совет глав правительств СНГ утвердил Концепцию сотрудничества в области обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Документ предусматривает создание механизмов трансфера знаний, практик, технологий и в результате будет способствовать совершенствованию национальных инфраструктур по обращению с опасными отходами, создать условия для реализации международных проектов на пространстве СНГ. ///nCa, 24 мая 2024 г. (по материалам пресс-службы Исполнительного комитета СНГ)

 

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