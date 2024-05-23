Консультативная встреча с национальными заинтересованными сторонами по продвижению трансграничной безбумажной торговли в Туркменистане

Офис постоянного координатора ООН в Туркменистане и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) совместно организовали двухдневный семинар на тему “На пути к национальной стратегии продвижения трансграничной безбумажной торговли в Туркменистане”.

Мероприятие, состоявшееся 20-21 мая 2024 года в представительстве ООН в Ашхабаде, собрало национальные заинтересованные стороны и партнеров по развитию для обсуждения и выработки стратегии реализации инициатив по трансграничной безбумажной торговле в Туркменистане.

В день открытия семинара выступили докладчики, в том числе г-жа Рупа Чанда, директор отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО, Дмитрий Шлапаченко, постоянный координатор ООН в Туркменистане, и Мырат Мырадов, начальник отдела правового регулирования и координации в Департаменте внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Заседания первого дня включали всесторонний обзор ключевых инициатив различных министерств и ведомств, направленных на упрощение процедур торговли в Туркменистане. Партнеры по развитию также представили свои вклады в этой области, способствуя лучшему пониманию текущей ситуации в области упрощения процедур торговли в стране.

Координатор семинара, сотрудник по экономическим вопросам Отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО Тенгфей Ванг поддержал идею упорядочения дискуссий по Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уделив особое внимание техническим и юридическим аспектам.

Во второй день участники углубились в изучение преимуществ и готовности к электронному обмену отдельными документами, связанными с торговлей, включая сертификаты происхождения, фитосанитарные сертификаты. Помимо того, были рассмотрены способы определения приоритетности наиболее важных направлений электронного обмена для пилотного внедрения. Семинар был организован с целью информирования о национальной стратегии продвижения трансграничной безбумажной торговли и внедрения Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе с акцентом на возможные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

Семинар завершился практическим групповым занятием, за которым последовали групповые презентации и подведение итогов. Прозвучали также предложения по стратегии продвижения трансграничной безбумажной торговли в Туркменистане.

Мероприятие подчеркнуло приверженность Туркменистана внедрению инновационных решений для упрощения процедур торговли и интеграции в глобальную цифровую экономику.

Туркменистан присоединился к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в мае 2022 года и активно участвует в его реализации. ///nCa, 23 мая 2024 г.