Анатолия – страна наполненная сокровищами прошлого, является очагом для старейших и самых древних цивилизаций мира и многих новинок в истории. Сегодня, где бы вы ни путешествовали по Турции, эти земли очаровывают своими историческими сокровищами и предлагают посетителям уникальные впечатления. Неделя музеев, которая отмечается каждый год с 18 по 24 мая с целью защиты культурного наследия и популяризации музеологии во всем мире, является гораздо более содержательным и точным способом изучения Турции, которая имеет богатое разнообразие наследия, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда речь заходит о самых замечательных музеях Турции, в первую очередь на ум, несомненно, приходит Стамбул. В Стамбуле, культурной столице страны, изобилующей музеями различных областей, можно найти музей практически любой сферы интересов. Однако, если ваше время в городе ограничено, вашей первой остановкой, конечно же, должен быть археологический музей Стамбула. Этот большой комплекс, который очаровывает своих гостей не только сокровищами внутри, но и своим зданием, которое само по себе является произведением искусства, стоит увидеть наряду с древними статуями и сидонскими саркофагами, которые являются уникальными произведениями искусства. Он также приносит своим посетителям множество новинок, таких как старейшее известное в мире любовное стихотворение, старейшее известное письменное мирное соглашение в истории и старейший известный сборник законов.

Для художественного тура по Стамбулу, включающего посещение музеев, вы можете посетить Стамбульский модерн, Стамбульский музей живописи и скульптуры, музей Пера, музей Сакипа Сабанджи и другие.

Путешествуя по Анатолии, можно встретить музеи, которые проливают свет на культурную эволюцию региона, а иногда превращаются в социальные проекты. Настолько, что даже в маленькой деревне в Анатолии можно встретить совершенно особенные музеи, получившие «Музейную премию Совета Европы».

Однако в крупных городах страны можно встретить следы могущественных королей древних времен, древних цивилизаций и истории, легенды которых формируют сегодняшние повествования. Например, на северо-западе Турции Музей Трои в Чанаккале представляет повествование о легендарной Троянской войне и глубоко укоренившемся человеческом наследии – историю, которая приходит к нам через «Илиаду» Гомера. В этом впечатляющем музее, который является лауреатом премии «Европейский музей года» 2020 года и специальных наград Европейской музейной академии 2020/2021 года, рассказывается о жизни и археологической истории Трои и ее культурах, которые оставили свой след в регионе Троады посредством артефактов, найденных в результате раскопок.

Турция: крупнейший в мире музей под открытым небом

Путешествие по Эгейскому региону Турции, усеянному впечатляющими древними городами и музеями, — это путешествие по истории цивилизации. Эти земли, где повсюду можно проследить древнюю цивилизацию, обладают богатством, варьирующимся от Измирского археологического музея до Пергамского музея, от музея Афродисиады до Бодрумского музея подводной археологии в замке Бодрум.

В Анталии, самом сердце Турецкой Ривьеры, вы найдете город, похожий на обширный музей под открытым небом, и Археологический музей Антальи, храм искусства, посвященный трем древним культурным регионам Ликии, Памфилии и Писидии, расположенным на территории границы региона Анталии. Большинство артефактов в коллекции Археологического музея Антальи были получены в результате раскопок в этом регионе, и он считается одним из самых важных музеев в мире, особенно благодаря скульптурам римского периода, найденным в Перге, и уникальным находкам из спасательные раскопки музея. Археологический музей Анталии удостоен звания Музея года Совета Европы 1988 года.

Повернув свой маршрут в сердце страны, то есть в столицу Анкару, вы обнаружите один из ведущих музеев мира с его уникальными коллекциями; Вы можете встретить Музей анатолийских цивилизаций, который был выбран «Музеем года в Европе» в 1997 году. Среди выдающихся музеев мира он проливает свет на древние анатолийские цивилизации, его разделы охватывают эпоху палеолита, энеолита, ранний бронзовый век, период ассирийских торговых колоний, период раннего хетта и хеттской империи, Фригийского царства, позднехеттского царства, Урартского периода. В регионе Центральной Анатолии в Турции, где поселились глубоко укоренившиеся древние цивилизации от хеттов до фригийцев, десятки музеев были созданы в таких городах, как Эскишехир, Конья, Каппадокия, Невшехир и Чорум.

На юго-востоке страны находятся знаменитый Музей мозаики Зеугма в Газиантепе, один из крупнейших музеев мозаики в мире, и Археологический музей в Шанлыурфе, в котором хранится самая обширная неолитическая коллекция в мире и копия Гёбеклитепе. ///nCa, 22 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)