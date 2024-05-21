В Этом Году Неделя Турецкой Кухни Открывает Миру Вкусы Блюд Эгейского Региона

Неделя турецкой кухни с богатой гастрономической культурой Анатолии, сочетающая вкусы и древние традиции плодородного географического региона, будет отмечаться во всем мире во время с 21 по 27 мая 2024 года. В рамках Недели турецкой кухни вкусные, полезные традиционные и безотходные рецепты всемирно известной турецкой кухни будут представлены на различных мероприятиях, которые пройдут в зарубежных представительствах Турецкой Республики и в стране.

Объединение истории, культуры и природы: ароматы Эгейского моря

Эгейское побережье Турции, фантастический изумрудный и лазурный пейзаж привлекает внимание своей великолепной природой, глубокой историей и культурой здорового питания. В 2010 году ЮНЕСКО признала средиземноморскую диету нематериальным культурным наследием человечества. Эти прибрежные регионы славятся такими овощами, как артишоки, цветы цуккини, местные травы, и обилием морепродуктов. Эгейский регион также известен своими многовековыми оливковыми деревьями и полезным оливковым маслом, секретом долгой жизни.

Оливковые сады тянутся как маршрут от Чанаккале до Муглы, раскрывая культурное наследие региона, которое знаменито за счет выращивания оливок. В регионе Измир и Милас выделяются две остановки «Маршрута оливкового дерева», зарегистрированного Советом Европы. Находки в древних Клазоменаи в Урле, где находится старейшая в Анатолии мастерская по производству оливкового масла, свидетельствуют о 2600-летней истории методов обработки оливок, используемых до сих пор.

Эгейский регион Турции — это особое место, где можно насладиться прекрасной жизнью, попробовать вкусное оливковое масло и виноград с близлежащих виноградников. В последние годы в ресторанах, открытых в регионе, работают повара-новаторы, которые творят кулинарные чудеса из продуктов, выращенных на близлежащих полях, и доставленных прямо к столу с помощью экологически чистых методов производства.

Эгейское меню, которое будет представлено на мероприятиях за рубежом в рамках Недели турецкой кухни, состоит из рецептов, которые являются символом изобилия региона и подчеркивают традиционно здоровое, полезное средиземноморское питание. На мероприятиях также будут предлагаться различные деликатесы, в том числе, эгейские оливки и сыры, суп тархана, фава, оладьи, зеленая фасоль с оливковым маслом, фаршированный перец с оливковым маслом, гёзлеме (блины с травами), другая выпечка с травами, запеканка из креветок, фрикадельки по-измирски, инчир уютмасы (готовят из сушеного инжира, молока и сахара), сомата (шербет из горького миндаля) и сюбай (шербет из семян дыни). Участники познакомятся с турецким кофе и турецким чаем, которые внесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Турецкая кухня с продуктами из указанных географических регионов

Основой устойчивого наследия Турции, восхитительного сочетания уникальных региональных и провинциальных продуктов и блюд, являются географически отмеченные, местные и качественные продукты из 81 провинции. В этом контексте в рамках Недели турецкой кухни на отечественных мероприятиях также будут предлагаться меню, включающие продукты Türkiye с указаниями географических мест. Продукты из географически отмеченных регионов и провинций Турции иллюстрируют экологически устойчивую вкусовую традицию благодаря натуральным методам производства и качеству.

Всего в Türkiye зарегистрировано 2218 продуктов, зарегистрированных Турецким патентным институтом, из которых 1637 продуктов имеют обозначение происхождения, 565 продуктов имеют указание географических мест, а 16 продуктов являются традиционными продуктами с гарантированной специализацией. В стране также зарегистрирован 21 продукт, зарегистрированный в Европейском Союзе (ЕС), в том числе Газиантепская пахлава, Айдын кестанеси (каштан) и Айдын инчири (инжир), Байрамич беязы (разновидность нектарина), Малатья кайысысы (абрикос), Milas zeytinyağı (оливковое масло), Taşköprü sarımsağı (чеснок), Giresun tombul fındığı (жирный фундук), Antakya künefesi, Suruc narı (гранат), Çağlayancerit cevizi (грецкий орех), Gemlik zeytini (оливки), Edremit zeytinyağı (оливковое масло) и Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini (зеленые оливки с надрезом залива Эдремит), Milas zeytinyağı (оливковое масло), Ayaş domatesi (помидор), Maraş tarhanası (тархана), Ezine peyniri (сыр), Safranbolu сафрани (шафран), Айдын Меджик зейтиньяги (оливковое масло) и Арабан сарымсаги (чеснок).

Турецкая кухня – замечательная гастрономическая традиция, включающая в себя высококачественные натуральные ингредиенты с различными технологиями хранения и приготовления, также предлагает многочисленные варианты вегетарианской и веганской диеты. ///nCa, 21 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)