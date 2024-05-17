По итогам 2023 года туркмено-российский товарооборот вырос на 13%.

Об этом было заявлено на встрече Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в Казани.

«По итогам прошлого года взаимный товарооборот России и Туркменистана вырос в физическом выражении на 13% и составил 678 млн т, экспорт – на 11% (до 542 млн т), импорт – на 22% (до 136 млн т)», – заявил Хуснуллин.

«Наши страны ведут активную работу по укреплению двусторонних отношений во многих сферах. Благодарю руководство Туркменистана за укрепление дружественных отношений между нашими странами», – добавил он. ///nCa, 17 мая 2024 г.