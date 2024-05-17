Туркменистан знакомится с опытом городской цифровизации Татарстана

В рамках рабочего визита в Казань, Татарстан, делегация Туркменистана встретились с руководителем исполкома Казани.

В состав делегации вошли председатель Госкомитета Туркменистана по строительству города Аркадага Дерягелди Оразов, председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности страны Рахимберди Джепбаров, ректор Университета инженерных технологий им.Огуз хана Гурбанмырат Мезилов, председатель ГК «Туркменнебит» Гуванч Агаджанов и третий секретарь Генконсульства Туркменистана в России Марал Рустамова, сообщает официальный портал Казани kzn.ru.

На встрече представители столицы РТ поделились опытом цифровизации различных процессов в сфере коммунального хозяйства, а именно внедрением системы «Открытая Казань» и проекта «Безопасный город».

«Знаем, что у вас есть системы, которые анализируют все коммунальные услуги. И мы уделяем этому большое внимание, так как сейчас в основном в городе работает молодежь. Сам город красив, но для жителей еще необходимы безопасность и услуги. Хотели бы перенять ваш опыт и внедрить вместе новые варианты услуг в Аркадаге, который считается основой для других наших взаимоотношений», – сказал Дерягелди Оразов.

Председатель Госкомитета Туркменистана по строительству Аркадага поделился, что в городе используется система сбора дождевых вод, которая позволяет более чем на 50% сократить забор воды с каналов. В будущем в Аркадаге также планируется строительство медицинского кластера с целью развития фармацевтической промышленности.

В ходе встречи прозвучала информация об информационном сервисе «Открытая Казань», который охватывает 80% жилых домов. С помощью системы и ее мобильного приложения жители могут обратиться с вопросами по водоснабжению, электроснабжению, работе лифтов, отлову безнадзорных животных и пр.

Система подсоединена к единой дежурной диспетчерской службе, которая находится при управлении гражданской защиты и принимает заявки не только по ЖКХ, но и по всем ЧП, связанными с безопасностью граждан: авариями, пожарами.

Система «Открытая Казань» также объединена с проектом «Безопасный город», в рамках которого ряд многоквартирных домов был оснащен камерами видеонаблюдения.

В прошлом году город Аркадаг и город Казань стали городами-побратимами. ///nCa, 16 мая 2024 г.