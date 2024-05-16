РЦПДЦА выступил соорганизатором первого заседания Регионального экспертного совета по реабилитации и реинтеграции возвращенцев

14 мая 2024 года в Ташкенте состоялось первое заседание Регионального экспертного совета по реабилитации и реинтеграции возвращенцев. Мероприятие высокого уровня было организовано РЦПДЦА в тесном партнерстве с Контртеррористическим Управлением ООН по борьбе с терроризмом (UNOCT), Министерством иностранных дел Узбекистана, Институтом стратегических и региональных исследований при Президенте Узбекистана, Службой государственной безопасности Узбекистана, Комитетом по делам семьи и женщин при Министерстве иностранных дел Узбекистана, Министерством занятости и борьбы с бедностью Узбекистана и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Региональный экспертный совет был создан по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, о чем было объявлено на конференции высокого уровня “Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН” в Ташкенте в марте 2022 года.

Основной целью Регионального совета является укрепление региональных и страновых усилий по репатриации, реабилитации и реинтеграции людей, прибывающих из зон конфликтов, путем институционализации обмена информацией и мероприятий по наращиванию потенциала на основе извлеченных уроков и передовой практики.

В дискуссиях приняли участие более ста участников, представляющих государственные институты и гражданское общество из всех пяти государств Центральной Азии, а также представители специализированных учреждений ООН, включая Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). В мероприятии приняли участие региональные организации, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Содружество Независимых Государств (СНГ).

В своем вступительном слове Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Азии, глава РЦПДЦА Каха Имнадзе подчеркнул, что государства Центральной Азии первыми начали возвращать своих граждан из зон конфликтов, и их опыт может служить примером для подражания другим государствам – членам ООН. В то же время ситуация в области безопасности на региональном и глобальном уровнях постоянно меняется, что влечет за собой новые вызовы, требующие новаторских подходов, которые Региональный совет мог бы поддержать.

В Ташкенте Каха Имнадзе встретился с Президентом Узбекистана, Министром и заместителем Министра иностранных дел, председателем Службы государственной безопасности, заместителем Министра внутренних дел и директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС). Были обсуждены направления сотрудничества в области безопасности. Кроме того, на брифинге, организованном UNOCT и узбекскими коллегами, Специальный представитель Генерального секретаря ООН проинформировал дипломатическое сообщество об участии РЦПДЦА в предотвращении экстремизма и противодействии терроризму. ///nCa, 16 мая 2024 г. (на основе пресс-релиза РЦПДЦА)