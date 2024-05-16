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Непрерывное развитие Туркменистана, вдохновленное поэзией Махтумкули Фраги

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«Великий мыслитель Востока Махтумкули Фраги утверждал, что культурное наследие нации должно составлять основу для ее непрерывного развития», – сказал Рашид Мередов, вице-премьер и министр иностранных дел Туркменистана, во время своего основного выступления на 10-м заседании Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств – членов ТЮРКСОЙ в Ашхабаде 16 мая 2024 года.

Он сказал: «Исходя из этого принципа, Туркменистан играет активную роль в деятельности по защите, сохранению и популяризации исторического, культурного и природного наследия».

Мередов отметил, что в качестве одного из важнейших принципов внешней политики Независимого и нейтрального Туркменистана большое значение придается расширению сотрудничества со всеми государствами и международными организациями, особенно с Организацией Объединенных Наций и ее организациями, такими как ЮНЕСКО.

Он сообщил, что 2024 год является годом 300-летнего юбилея Махтумкули, и 17 мая 2024 года будет открыт парковый комплекс, посвященный великому поэту туркменского народа, которого почитают во многих странах.

Министр сообщил, что помимо памятника поэту, парк украшен статуями писателей и важных деятелей из многих стран, в том числе государств, представленных друзьями, которые присутствуют на сегодняшней встрече.

«Культурно-парковый комплекс имени Махтумкули Фраги станет наглядным примером дружбы и братства народов, провозглашенных в бессмертных стихах великого поэта», – сказал Мередов.

«Махтумкули Фраги был не только основоположником туркменской классической литературы, но и неотъемлемой частью мирового культурного наследия», – сказал он.

Министр иностранных дел Туркменистана заявил: «Мы предлагаем разработать региональный проект под названием “Наше наследие” на основе предложения, выдвинутого Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в Чолпан-Ате, Кыргызстан, 21 июля 2022 года».

«Целью данного проекта будет расширение регионального сотрудничества в многостороннем формате, обмен опытом в области исследований, охраны, реставрации и сохранения памятников истории и культуры, выдвижение совместных проектов для включения в различные международные списки ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ», – сказал он.

Культурная дипломатия является неотъемлемой и значимой частью общей экосистемы дипломатии Туркменистана.

Это основано на целостной концепции, согласно которой все взаимосвязано. Таким образом, целостный подход помогает облегчить принятие правильных решений. На самом деле, целостный подход – это одно из посланий мощной поэзии Мактумкули Фраги. /// nCa, 16 мая 2024 г.

 

 

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