В 2025 году в Туркменистане откроется Дом Австрии. Событие, инициированное главой Туркмено-Австрийского общества Недой Бергер, будет приурочено к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и 70-летию постоянного нейтралитета Австрии.

Об этом сообщалось на встрече во вторник, 14 мая, Президента Туркменистана Сердар Бердымухамедова с Недой Бергер, которая прибыла в Ашхабад для участия в культурных мероприятиях, посвящённых 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В ходе встречи было обсуждено нынешнее состояние туркмено-австрийских культурно-гуманитарных связей.

Президент назвал Неду Бергер давним и истинным другом Туркменистана. «На протяжении многих лет Вы активно участвуете в проводимых в нашей стране различных праздниках, последовательно вносите вклад в развитие межгосударственных отношений», – сказал он.

В данной связи была особо отмечена значимость культурных мероприятий, проводимых в тесном сотрудничестве с Туркмено-Австрийским обществом. Это прежде всего концерты Туркмено-австрийского симфонического оркестра «Galkynyş», созданного 15 лет назад по инициативе Национального Лидера туркменского народа Аркадага, Венские балы и др.

Также обсуждался вопрос проведения в текущем году в Туркменистане шестого Венского бала.

Встреча с Национальным лидером туркменского народа

В этот день Неду Бергер принял Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Высоко оценив проводимую Недой Бергер большую работу по налаживанию тесных деловых контактов в области культуры, искусства и средств массовой информации, Национальный Лидер туркменского народа выразил ей огромную благодарность за усилия в сближении наших стран, налаживание мостов дружбы и сотрудничества.

В свою очередь Бергер выразила Аркадагу Бердымухамедову признательность за бесценный подарок к юбилею – книгу её стихов на четырёх языках (русском, туркменском, немецком и английском) со вступительным словом Аркадага. В книге дана высокая оценка всем осуществлённым совместным проектам.

Туркмено-Австрийское общество создано 16 лет назад. Это событие было приурочено к первому официальному визиту в Австрию Гурбангулы Бердымухамедова, являвшегося на тот момент Президентом Туркменистана. На сайте Общества публикуются материалы на русском, английском и немецком языках, которые читают в 30 странах мира.

Как отметила глава Туркмено-Австрийского общества, впереди ещё предстоит большая работа, в том числе по реализации инициативы о создании в Ашхабаде Дома Австрии в будущем году, которое приурочено к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и 70-летию постоянного нейтралитета Австрии.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил австрийскую сторону за поддержку инициативы Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

На встрече особое внимание было уделено важности укрепления двусторонних культурно-гуманитарных связей. ///nCa, 15 мая 2024 г.