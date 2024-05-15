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Туркменистан принимает участие в 8-м Форуме молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества в Татарстане

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Представительница Туркменистана приняла участие в VIII Форуме молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, который состоялся 15 мая в Казани, столице Татарстана.

«Мы видим большой потенциал в развитии молодежной дипломатии и контактов среди молодых сотрудников дипломатических ведомств», – заявил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, приветствуя участников форума.

Форум молодых дипломатов стран ОИС – уникальная дискуссионная площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств России и исламских стран с участием известных общественно-политических деятелей, представителей государственной власти, экспертов в сфере международных отношений.

Форум проводится ежегодно с 2016 года.

Главной темой VIII Форума молодых дипломатов стран ОИС стала «Дипломатия нового многополярного мира», посвященная проблемам формирования новой архитектуры международных отношений.

За его историю в форуме приняли участие более 250 представителей из 40 стран. ///nCa, 15 мая 2024 г. (фото – пресс-служба Раиса Татарстана)

 

 

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