Туркменские ученые разрабатывают новые методы получения лактозы

В лаборатории биотехнологий Центра технологий Академии наук Туркменистана проводится научно-исследовательская работа по изучению продуктов, содержащих молочную сыворотку, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Изучение молочной сыворотки связано с её перспективным использованием в бионанотехнологиях, причём на основе безотходной технологии. По мнению многих учёных, занимающихся научно-исследовательской работой в этой области, лактоза (или молочный сахар) и другие продукты молочной сыворотки имеют довольно богатый по масштабам их применения потенциал.

В научном мире есть хорошо известные запатентованные способы получения молочного сахара. Однако туркменские исследователи поставили задачу создание исключительно новых методов производства лактозы с более высокой производительностью. Все необходимые научно-практические исследования для получения доброкачественного продукта при минимальном времени, затраченном на его производство, уже проведены.

Лактоза является углеводом, основной её источник – молочная сыворотка, молоко, подсырная или подтворожная сыворотки и другие молочные продукты. Значение лактозы для организма человека и других млекопитающих огромно. Именно молочный сахар помогает поддерживать жизнедеятельность полезных бактерий в кишечнике, стимулирует обменные процессы и усвоение полезных минералов и микроэлементов.

Сегодня лактоза используется в качестве добавки в разных отраслях промышленности. Востребована лактоза в микробиологии, производстве кормов, витаминов, продуктов питания.

Кроме того, лактозу используют в таблетированных и порошковых формах лекарственных препаратов, в современной биотехнологии, применяют в диабетических продуктах, биологически активных добавках (БАДах), витаминных добавках для сельскохозяйственных животных и производства микробиологических сред. ///nCa, 2 мая 2024 г.