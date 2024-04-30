Туркменистан предложил провести у себя заседание Административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок

29 апреля 2024 года туркменская делегации приняла участие в очередном заседании Административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок (МБВ) в Париже.

В состав делегации Туркменистана вошли Посол Туркменистана во Франции, Постоянный представитель Туркменистана при МБВ Максат Чарыев, начальник отдела выставок и ярмарок Торгово-промышленной палаты Туркменистана Кемаль Аманов и начальник отдела анализа внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Сердар Атагылыджов, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

Заседание началось со вступительного слова г-жи Карен-Мэй Хилл, Президента Комитета, представляющей Антигуа и Барбуду, после чего с приветствием выступил Генеральный секретарь Дмитрий Керкензтзес. Затем была утверждена повестка дня заседания и ратифицирован протокол предыдущего заседания, состоявшегося 19 октября 2023 года. После этого представитель Габона был избран заместителем председателя Административно-бюджетного комитета.

Затем комитет приступил к рассмотрению отчета аудитора за 2023 финансовый год, после чего был рассмотрен календарь платежей по сборам в пользу Expo 2025 Osaka.В повестку дня также был включен вопрос об установлении взносов новых государств-членов, который был обсужден.

Также в ходе нынешнего заседания, туркменская сторона в соответствии с принятой в прошлом году «Концепцией развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024-2025 годы», выступила с предложением провести одну из сессий заседания Административно-бюджетного комитета в Ашхабаде. Данное предложение было одобрено и принято Секретариатом Международного бюро выставок (МБВ), а также членами комитета положительно.

В настоящее время в состав Комитета входят Туркменистан, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда (президент), Бангладеш, Кипр, Франция, Габон и Швейцария.

Туркменистан был избран членом Административно-бюджетного комитета МБВ на 173-й сессии Генеральной Ассамблеи в прошлом году. ///nCa, 30 апреля 2024 г.