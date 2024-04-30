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Турция Запустила Визу Цифровых Кочевников

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Турция запускает визы для digital nomads. Граждане перечисленных ниже стран имеют право на получение визы цифрового кочевника в Турцию:
Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Греция, Хорватия, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция, Республиика Чехия, Венгрия, Польша, Словения, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Болгария, Румыния, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Российская Федерация, Украина, Беларусь.

Среди обязательных требований — быть в возрасте от 21 до 55 лет и получать минимум $3000 в месяц. Подать заявку на визу digital nomad можно на платформе предварительной подачи Digital Nomad GoTürkiye. Если документы, необходимы для регистрации в программе, в порядке пользователь получит ID цифрового кочевника. С ним можно идти в Консульство и/или визовый центр и подавать заявление на визу.

Чтобы подать заявку на сертификат идентификации цифрового кочевника, вам сначала необходиимо зарегистрироваться на платформе. Затем вам необходимо войти в свой аккаунт, чтобы загрузить отсканированные версии следующих документов:
Иметь проездной документ/паспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента прибытия в Турцию
Диплом или документ об образовании, подтверждающий, что вы являетесь выпускником высшего учебного заведения
Документ, подтверждающий, что заявитель работает в сфере цифровых кочевников
а) Контракт, если заявитель работает в компании (кроме компаний, расположенных в Турции)
б) Если заявитель является самозанятым,  договор, который он заключил с компанией (кроме компаний в Турции)
Биометрическое фото
Документ, подтверждающий, что заявитель имеет ежемесячный доход в размере 3000  долларов США или 36 000 долларов США в год.

///nCa, 30 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

 

 

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