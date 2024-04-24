В Париже стартует Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана

Сегодня, 24 апреля, в Париже, начинает работу Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана.

В своем поздравительном послании к участникам форума Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил убежденность в том, что нынешнее событие станет катализатором успешного решения задач в нефтегазовом секторе страны, привлечения в него зарубежного капитала и активизации взаимовыгодного партнёрства.

«Сегодня мы с иностранными компаниями продолжаем освоение месторождений нефти и газа на туркменском участке Каспийского моря и на суше с целью повышения объёмов их добычи. Данное партнёрство, в которое привлекается зарубежный капитал, носит взаимовыгодный характер, так как осуществляется на основе соглашений о разделе продукции. В перспективе мы намерены масштабировать и активизировать динамику такого сотрудничества, это ключевая цель», – отметил глава государства.

В числе приоритетных задач Президент выделил освоение газового месторождения Галкыныш и прокладку газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, успешное решение которых позволит значительно диверсифицировать топливно-энергетический комплекс и поддержать региональную энергобезопасность.

«В этом контексте мы уделяем особое внимание полноформатному следованию международным стандартам последних лет в области цифровизации производства, внедрению технологий и технических разработок нового поколения, индустриализации экономики и охране окружающей среды», – подчеркнул Бердымухамедов.

Он также указал на необходимость продолжить предпринимаемые в стране комплексные меры по добыче, экспорту и переработке углеводородных ресурсов и снижению выбросов метана промышленными предприятиями.

Программа двудневного форума включает пленарную и пять сессий по таким темам, как «Роль Туркменистана в будущем глобальной энергии», «Перспективы добычи природного газа в условиях энергетического перехода», «Сокращение выбросов метана и углекислого газа при добыче углеводородов и альтернативные источники энергии», «Сырьевые товары для энергетического перехода: новые тренды и инвестиционные возможности», «Роль финансовых институтов в продвижении проектов в области чистой энергии и современной инфраструктуры», «Ускорение процесса привлечения инвестиций в новые проекты Туркменистана в области строительства, газохимии, транспорта и коммуникаций».

Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит», Государственная Корпорация “Туркменгеология” в партнёрстве с Британской GaffneyCline. ///nCa, 24 апреля 2024 г.