Туркменистан присоединяется к празднованию 50-летия Расширенной программы иммунизации

Европейская неделя иммунизации (21–27 апреля 2024 г.) открывает годовое празднование Расширенной программы иммунизации (РПИ) – глобальной инициативы, стартовавшей в 1974 году с целью распространения информации о преимуществах основных вакцин, рекомендованных ВОЗ, для всех. РПИ стала одним из крупнейших успехов общественного здравоохранения 20-го и 21-го веков, спасая до 5 миллионов жизней в год.

«Более трех десятилетий ВОЗ и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно работали над укреплением национальной системы здравоохранения. Партнерство в рамках РПИ традиционно являлось центральным элементом этого сотрудничества. Сегодня, при консультативной и технической поддержке Странового офиса ВОЗ в Туркменистане, страна гарантирует всем бесплатную вакцинацию против 14 инфекций в рамках национального календаря профилактических прививок», – рассказал д-р Егор Зайцев, представитель ВОЗ в Туркменистане.

Так чем же объясняется такой впечатляющий успех?

С 1974 года благодаря вакцинации была ликвидирована натуральная оспа, что, по общему мнению, стало чудом, избавившим миллиарды людей от угрозы разрушительной болезни, убившей одного из трех инфицированных. Хотя к 1974 году было доступно несколько вакцин для предотвращения других заболеваний, помимо оспы, большинству детей в мире они не принесли пользы. В этой связи, в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, принятой всеми государствами-членами ВОЗ, появилась РПИ, нацеленная на то, чтобы обеспечить всем детям доступ к вакцинам против шести смертельных болезней, помимо оспы: полиомиелита, туберкулеза, коклюша, столбняка, кори и дифтерии. За прошедшие годы этот набор основных вакцин, рекомендуемых на протяжении всей жизни, увеличился до 13, и ещё 17 дополнительных вакцин, рекомендуемых по необходимости.

Влияние на Европейский регион ВОЗ

В 1974 г. только 10% детей в Европейском регионе ВОЗ были вакцинированы против дифтерии, столбняка и коклюша. Сегодня эта цифра выросла до 94%, а заболеваемость этими инфекциями резко снизилась. По состоянию на конец 2022 г. 33 страны из 53 в Регионе ликвидировали эндемическое распространение кори. Хотя в 1974 г. полиомиелит все еще был широко распространен в ряде стран, в 2003 г. регион был объявлен свободным от полиомиелита.

Согласно национальным данным, население Туркменистана охвачено плановой вакцинацией на высоком уровне – 98%. Иммунизация в Туркменистане дала огромный эффект, ликвидировав такие опасные заболевания, как корь и краснуха. В 2016 году Туркменистан одним из первых ввел вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), доступную как для девочек, так и для мальчиков. В 2020 году ВОЗ и Европейский Союз запустили совместный проект для стран Центральной Азии по ответным мерам на кризис COVID-19 (CACCR) в Туркменистане. Этот проект, инициированный в ответ на вызовы пандемии коронавируса, впоследствии оказал поддержку Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в других важных аспектах иммунизации.

ВОЗ сотрудничает с партнерскими учреждениями ООН и международными донорами, предоставляя поддержку и экспертные знания национальным специалистам здравоохранения в расширении РПИ в Туркменистане и построении более здорового общества во всём Европейском регионе.

Заглядывая вперед

Успех национальных программ вакцинации показывает нам, на что способно общество, когда люди работают вместе над улучшением коллективного благосостояния. В то же время, это подчеркивает то, что эти успехи могут быть потеряны, если мы не будем поддерживать высокие уровни вакцинации в регионе и во всем мире.

Европейская программа иммунизации до 2030 г.

Для защиты здоровья людей во всем Европейском регионе ВОЗ необходимо, чтобы ВОЗ, органы здравоохранения, партнёры, работники здравоохранения и гражданское общество во всем регионе работали вместе, чтобы защитить глубокое наследие Расширенной программы иммунизации. Европейская программа иммунизации до 2030 года, принятая государствами-членами Европейского региона ВОЗ, опирается на это наследие, уделяя особое внимание справедливому доступу к вакцинам для всех, вакцинации на протяжении всей жизни и сотрудничеству. Для обеспечения более здоровой и безопасной жизни нынешнего и будущих поколений крайне важно, чтобы вакцинация оставалась главным приоритетом общественного здравоохранения.

Важная информация:

Европейская неделя иммунизации 2024 г. https://www.who.int/europe/ru/event/european-immunization-week-2024

50-летие Расширенной программы иммунизации (англ.) https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/01/01/default-calendar/50thanniversary-of-the-expanded-programme-on-immunization-(epi)

Для получения дополнительной информации в Страновом Офисе ВОЗ в Туркменистане, пожалуйста, обращайтесь: Даянч Ходжагельдыев Специалист по вопросам спроса и доверия к вакцинам Страновой Офис ВОЗ в Туркменистане

Email: dhojageldiyev@who.int ///ВОЗ Туркменистан, 23 апреля 2024 г.